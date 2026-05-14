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    首頁 > 社會

    新莊工安事故 ！10樓高整排鷹架倒塌 工人1傷1命危

    2026/05/14 09:24 記者吳仁捷、徐聖倫／新北報導
    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市政府針對新莊區廟街商圈的新莊派出所及舊有戶公辦都更，今天上午傳出10樓高整排鷹架倒塌，有工人從高處墜落，也傳出工人遭倒塌的數噸鷹架埋住，消防員趕抵搜救，帶隊官先確保鷹架不再倒塌，才進場施救，目前救出7人，其中2人受傷，1人遭鷹架壓傷失去生命徵象命危、1人墜落受傷意識清醒，2人都緊急送醫。

    救難人員說，目前救出2名傷者，1人為連同鷹架從高樓墜落傷者，意識清楚，第2名傷者為在地面遭鷹架壓住，現場外科OHCA，兩人都送醫急救。

    這起建案由皇翔建設興建地上27層、33層鋼骨大樓，原預計2024年底完工，因故工程延宕，新北市勞檢處也將派員檢查，目前工地停工中。

    新北市119於今天上午8時18分許獲報，新莊區新莊路279號鷹架倒塌緊急救援案，民眾報案表示鷹架整排倒塌，目擊工人從高樓墜落，消防員7分鐘內趕抵現場，現場墜落數噸鷹架，現場關係人透露7名人員施工，目前接觸2名傷者，1名意識清醒、1名OHCA命危，救出7人，共派遣15車25人到場搶救。

    據了解，新北市政府加速都市環境改善，選定鄰接新莊捷運站及新莊廟街商圈的新莊派出所進行公辦都更，而2278坪基地內有新莊派出所、武德殿及違章建築，未來改建後，興建為2棟地上27、33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造建物，並會保留文化性服務設施，而皇翔建設未來可分回住宅單元232戶。

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市新莊廟街公辦都更，今天上午驚傳工安意外。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防局共派遣15車25人到場搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防局共派遣15車25人到場搶救。（記者吳仁捷翻攝）

    新北消防局共派遣15車25人到場搶救。（記者吳仁捷翻攝）

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