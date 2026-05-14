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    首頁 > 國際

    美摩聯合搜救行動落幕 尋回2名美軍士兵遺體

    2026/05/14 09:43 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國2名士兵在摩洛哥參加「非洲之獅2026」軍事演習期間於大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。圖為非洲之獅2026演習畫面。（法新社）

    美國2名士兵在摩洛哥參加「非洲之獅2026」軍事演習期間於大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。圖為非洲之獅2026演習畫面。（法新社）

    美國2名士兵在摩洛哥參加「非洲之獅2026」（African Lion 2026）軍事演習期間於大西洋岸邊一處懸崖附近失蹤。美軍10日證實，9日在距離失蹤地點不到1.6公里的水域發現肯德瑞克・基（Kendrick Lamont Key Jr.）中尉的遺體。美軍13日再次表示，已找到第二名士兵的遺體。

    根據《路透》報導，美軍在1份聲明中稱，美摩搜救人員12日在距離2名士兵失蹤地點約500公尺的沿海洞穴中發現1名美國女兵的遺體並將其打撈出。

    美軍確認死者為19歲的科林頓（Mariyah Symone Collington）下士，她是砲兵團的防空飛彈小組成員。

    美軍指出，共超過1000名美摩軍人和文職人員參與了搜尋工作，搜尋範圍超過2萬1300平方公里。

    截至13日，肯德瑞克・基和科林頓的遺體正由軍用飛機運回美國。

    「非洲之獅」聯合軍演是美國非洲司令部組織的最大規模的美軍、北約盟國和非洲夥伴國家聯合演習。據美國非洲司令部稱，此次演習大部分內容在摩洛哥進行，約有來自40多個國家的5000名人員參加。

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