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    首頁 > 國際

    范斯曝美伊談判進展 魯比歐：美國希望中國施壓伊朗

    2026/05/14 07:36 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐13日透露，美國希望說服中國在勸阻伊朗方面扮演更積極的角色。（歐新社）

    美國國務卿魯比歐13日透露，美國希望說服中國在勸阻伊朗方面扮演更積極的角色。（歐新社）

    美國副總統范斯（JD Vance）13日指出，他相信終結與伊朗敵對行動的談判正取得進展；美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）同天透露，美國希望說服中國在勸阻伊朗方面扮演更積極的角色，迫使伊朗停止在波斯灣的軍事行動。

    綜合媒體報導，美國總統川普已經抵達中國，預計於14日上午與中國國家主席習近平會面。此前，川普拒絕了德黑蘭對美方結束中東戰爭提案所作的回應，斥其為「完全無法接受」。

    范斯13日在白宮告訴記者：「我認為我們正取得進展。但回到根本問題，我們取得的進展是否能夠滿足（川普）總統的底線？」

    范斯強調：「底線很單純。他需要確信我們已經採取了一系列保護措施，確保伊朗永遠不會擁有核子武器。」

    魯比歐13日在空軍一號上接受福斯新聞（Fox News）專訪。他表示：「中國的船隻被困在波斯灣。……一艘中國貨輪上週末遭到攻擊。我確信伊朗並非故意，但確實發生了。因此，這些中國船隻才會困在當地。」

    魯比歐說：「這是極大的不穩定來源。由於亞洲高度依賴這些海峽進行能源運輸，這對亞洲穩定的威脅，可能比任何世界其他區域都更嚴重。」

    他補充：「解決此事符合（中國）利益。我們希望說服他們扮演更積極角色，促使伊朗停止在波斯灣的當前作為及企圖。」

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