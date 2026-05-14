低調助拳川普！路透：波灣「這3國」曾越境轟炸伊朗

知情人士透露，伊朗戰爭期間，沙烏地阿拉伯戰機曾轟炸受伊朗支持的什葉派民兵組織目標。（路透資料照）

多名知情人士透露，伊朗戰爭期間，沙烏地阿拉伯戰機曾轟炸受伊朗支持的什葉派民兵組織目標，其位於伊拉克境內；科威特也曾對伊拉克目標發動報復性空襲。截至目前，已知至少3個波斯灣國家曾響應美國總統川普的要求，參與這場廣泛的中東衝突。

路透報導，上述攻擊是波斯灣地區一連串軍事回應的一部分，但在這場始於美國、以色列對伊朗發動攻擊，隨後蔓延至更廣泛中東地區的衝突中，相關行動長期鮮為外界所知。

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路透採訪了3名伊拉克安全和軍事官員、1名西方官員，以及2名掌握事件細節的知情人士，其中1人身在美國。

1名西方官員和1名知情人士透露，沙烏地阿拉伯戰機曾針對該國與伊拉克邊境地區的民兵目標發動空襲。西方官員表示，部分空襲發生在4月7日美伊停火前後。

知情人士稱，沙烏地阿拉伯空軍的目標是發射無人機和飛彈、襲擊沙國和其他波斯灣國家的軍事據點。

伊拉克官員則引述伊拉克軍方報告稱，科威特至少曾二度向伊拉克境內發射火箭彈。他們表示，其中一次攻擊發生於4月，目標是伊拉克南部的民兵陣地，造成數名武裝分子死亡，並摧毀了伊朗支持的民兵組織「真主黨」（Hezbollah）的通訊和無人機設施。

路透無法核實從科威特發射的火箭彈是否來自科威特武裝部隊，亦或是駐紮在科威特的美國軍隊。美國軍方拒絕對事件發表回應，科威特和伊拉克政府同樣未立即回應置評請求。

路透稍早報導稱，中東戰爭期間，阿拉伯聯合大公國也曾對伊朗境內目標發起軍事打擊，包括於4月初對伊朗拉凡島（Lavan Island）的一座煉油廠實施空襲；沙烏地阿拉伯更曾直接對伊朗發動空襲，是利雅德首次對伊朗領土發動空襲。

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