台灣議題成川習會焦點 前美駐中大使伯恩斯籲川普堅守對台政策

美國前駐中國大使伯恩斯。（資料照，路透）

美國總統川普昨晚搭機抵達中國，預計今日將與中國國家主席習近平展開「川習會」。前美駐中大使伯恩斯（Nicholas Burns）發文呼籲川普堅守美國過去50年的對台政策，繼續對台軍售。美中關係專家金沛雅（Patricia Kim）也發文示警，若華府表現出願意交易夥伴的安全利益，恐會動搖美國盟友的信心。

川普即將與中共中央總書記習近平會談，他近日曾對外表示，將會與習近平談論美國對台軍售，並稱習近平應該是那個更想提起台灣話題的人。針對台海緊張局勢爆發的可能性，川普則稱「我不認為這會發生」，認為習近平不會攻打台灣。

請繼續往下閱讀...

在拜登政府時期擔任美駐中大使的伯恩斯稍早在X平台發文指出，台灣是北京峰會的不可預測因素（wild card），他也呼籲川普，必須堅守過去50年來美國的對台政策，也就是美國將持續對台進行重大軍售，且不會以任何方式削弱其政府。

伯恩斯也主張，川普將敦促習近平釋放黎智英，在台灣問題上堅持立場，並拒絕向北京出售輝達的先進晶片，他也強調這這事情至關重要。

針對外界預測川普可能在台灣議題上調整措辭，從美國「不支持台灣獨立」轉為「反對台灣獨立」，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）美中關係專家金沛雅日前也撰文分析，即使美國在聲明措辭上出現細微轉變，都可能有重大意義，像是「呼籲和平解決兩岸分歧」變成「支持和平統一」，或從「不支持」台灣獨立變成「反對」台獨。若美國政策與中國的立場更加一致，可能會限制美國未來對中國脅迫台灣行為的回應。

金沛雅指出，雖然看似只是語義差異，但會形塑預期心理，「影響北京如何計算風險」。若華府表現出願意與北京交易夥伴的安全利益，「這不僅會動搖台北的信心，也會動搖美國整個盟友網絡的信心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法