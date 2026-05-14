聖人「頭骨」被偷了！ 捷克教堂800年天主教聖物失竊

據信屬於天主教聖人、倫貝克的聖茲迪斯拉娃的800年歷史頭骨失竊。（路透）

捷克北部一座教堂的天主教聖物失竊！警方週三（13日）表示，一名竊賊從教堂展示盒中竊走一顆已有800年歷史的「聖人頭骨」，帶著這件聖物逃離現場。

綜合外媒報導，這顆頭骨據信屬於倫貝克的聖茲迪斯拉娃（Saint Zdislava of Lemberk），這名貴族女性生於1220年，1252年逝世，以慷慨及照顧窮人的事蹟聞名。她於1995年由教宗若望保祿二世封聖。

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頭骨被放置於布拉格以北110公里的耶什捷德山麓亞布隆內（Jablonné v Podještědí）聖勞倫斯與聖茲迪斯拉娃大教堂，警方當地時間週二晚間公布一張模糊監視器照片，顯示一名身穿黑衣的人物，手中拿著頭骨在教堂長椅間穿梭奔跑。

警方發言人索霍羅娃（Dagmar Sochorova）表示：「被竊頭骨的價值目前仍在調查中。不過，它的歷史價值顯然無法估量。」

布拉格總主教普日比爾（Stanislav Pribyl）表示，這是令人震驚的消息。「這顆頭骨受到朝聖者敬奉......我無法相信，竟然有人幾乎在光天化日之下，從教堂偷走一件對信徒而言最重要價值在於歷史與精神意義的聖物。」

普日比爾表示，這顆頭骨被放置在側禮拜堂的祭壇上，「是前往亞布隆內朝聖者膜拜的對象」，而聖茲迪斯拉娃750多年前曾在當地生活與工作。

警方最初將嫌疑人認定為男性，但發言人後來表示，他們尚無法確定，目前仍在評估監視器影像資料。

竊賊從教堂展示盒中竊走一顆已有800年歷史的「聖人頭骨」。（路透）

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