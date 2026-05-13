為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    連漫威男星都燒到？美國人爭相朝聖台灣「這款」飯糰！

    2026/05/13 23:40 即時新聞／綜合報導
    美國人爭相朝聖台灣飯糰。（圖翻攝自IG）

    美國人爭相朝聖台灣飯糰。（圖翻攝自IG）

    飯糰是台灣人最熟悉的台式早餐，最近更有美國美食部落客在加州開箱台式餐廳販售的大飯糰，在台網掀起熱議，各大媒體爭相報導。有部分酸民不以為然，認為所謂「紅到美國」只是「台灣人在自嗨」，但美國人爭相朝聖這款「台灣大人的安眠藥」，是不爭的事實。

    常常在Tiktok、IG等平台做美食評論的丹尼（Chef Danny），日前到加州一間名為「義美（Yi Mei）」的台式餐廳，買了一顆份量超大的紫米飯糰，裡頭包的是滿滿的肉鬆、油條、蛋和台式香腸。丹尼透露，這一顆飯糰要價6.5美元（約新台幣204元），加購油條、香腸等配料總共是10.25美元（約新台幣321元），雖然這個價錢在台灣人看來非常貴，但丹尼認為很便宜，而且又好吃，相當推薦大家去試試。還說餡料飽滿、口感紮實，吃完後感到極度滿足，並笑稱吃完可以「直接睡到晚上」，而有「台灣大人的安眠藥」的說法。

    丹尼將開箱影片上傳後隨即掀起熱烈討論。其實早在丹尼之前，在IG擁有超過49萬人追蹤的洛杉磯網紅馮氏（Julia Vuong）就有拍影片分享，吸引超過12萬人按讚，之後「台灣飯糰」這個關鍵字在加州社群爆紅，不少人爭相朝聖拍開箱，包括IG有逾47萬粉絲的創作者安塔布利安（Richard Antablian），獲得超過25萬人點讚，他甚至笑稱飯糰是台灣人的「墨西哥捲餅」（burrito）。

    綜合媒體報導，據稱在漫威電影宇宙中飾演「尚氣」一角知名度大增的男星劉思慕（Simu Liu）也「被燒到」，慕名到義美朝聖。

    這些網紅的相關貼文底下湧入大批台灣網友留言，「昏睡丸，一顆入眠，兩顆不醒」、「台灣人來看，這吃完一定暈碳」、「我明明一口都沒吃，為什麼我看了想睡覺」、「是打算吃完後開車嗎？你在吃一粒眠欸！」、「這準備睡死，安眠藥等級」、「在台灣，我們都說飯糰是『安眠藥』」、「我只能說老兄這顆劑量太大，你會睡爛」、「這個吃下去麻醉師就都要失業了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播