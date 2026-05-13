連漫威男星都燒到？美國人爭相朝聖台灣「這款」飯糰！

美國人爭相朝聖台灣飯糰。（圖翻攝自IG）

飯糰是台灣人最熟悉的台式早餐，最近更有美國美食部落客在加州開箱台式餐廳販售的大飯糰，在台網掀起熱議，各大媒體爭相報導。有部分酸民不以為然，認為所謂「紅到美國」只是「台灣人在自嗨」，但美國人爭相朝聖這款「台灣大人的安眠藥」，是不爭的事實。

常常在Tiktok、IG等平台做美食評論的丹尼（Chef Danny），日前到加州一間名為「義美（Yi Mei）」的台式餐廳，買了一顆份量超大的紫米飯糰，裡頭包的是滿滿的肉鬆、油條、蛋和台式香腸。丹尼透露，這一顆飯糰要價6.5美元（約新台幣204元），加購油條、香腸等配料總共是10.25美元（約新台幣321元），雖然這個價錢在台灣人看來非常貴，但丹尼認為很便宜，而且又好吃，相當推薦大家去試試。還說餡料飽滿、口感紮實，吃完後感到極度滿足，並笑稱吃完可以「直接睡到晚上」，而有「台灣大人的安眠藥」的說法。

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丹尼將開箱影片上傳後隨即掀起熱烈討論。其實早在丹尼之前，在IG擁有超過49萬人追蹤的洛杉磯網紅馮氏（Julia Vuong）就有拍影片分享，吸引超過12萬人按讚，之後「台灣飯糰」這個關鍵字在加州社群爆紅，不少人爭相朝聖拍開箱，包括IG有逾47萬粉絲的創作者安塔布利安（Richard Antablian），獲得超過25萬人點讚，他甚至笑稱飯糰是台灣人的「墨西哥捲餅」（burrito）。

綜合媒體報導，據稱在漫威電影宇宙中飾演「尚氣」一角知名度大增的男星劉思慕（Simu Liu）也「被燒到」，慕名到義美朝聖。

這些網紅的相關貼文底下湧入大批台灣網友留言，「昏睡丸，一顆入眠，兩顆不醒」、「台灣人來看，這吃完一定暈碳」、「我明明一口都沒吃，為什麼我看了想睡覺」、「是打算吃完後開車嗎？你在吃一粒眠欸！」、「這準備睡死，安眠藥等級」、「在台灣，我們都說飯糰是『安眠藥』」、「我只能說老兄這顆劑量太大，你會睡爛」、「這個吃下去麻醉師就都要失業了」。

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