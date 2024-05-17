廢棄物填平山谷 環保蟑螂賺1.5億

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

2024/05/17 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕朱姓環保清運業者涉嫌長期將事業廢棄物偷偷載往新竹縣寶山鄉一處山坡保育窪地傾倒，保七總隊接獲檢舉至現場勘查，發現非法回填體積竟逾四萬立方公尺，幾乎將落差三層樓高的整個山谷填平，不法獲利高達一億五千萬元，新竹地檢署日前偵結此案，將朱及共犯共十六人依違反業廢棄物清理法起訴。

保七總隊第三大隊第一中隊指出，六十歲的朱嫌早期因涉犯多起廢棄物清理法案件，多次遭檢警查緝在案，是一名打著環保業者名號卻實際從事不法行為的「環保蟑螂」，他因覬覦房市大熱帶動的廢棄物清除商機，二○二二年七月起以家族經營、領有合法廢棄物清除許可的「大山企業社」、「金發工程公司」，及未領有許可的「德利通環保」公司，陸續承攬桃竹苗一帶事業廢棄物清除業務。

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租偏鄉地濫倒 16人起訴

朱嫌隨後在寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理後，尋找偏僻鄉間的土地，由朱氏兄弟出面與土地管理人簽訂承租契約，假借整地名義，將分類出的廢磚塊及營建剩餘土石方，載運到朱家承租的土地非法掩埋，牟取暴利。

保七總隊經半年蒐證，近日發動搜索。專案人員現地開挖，除發現大量回填土石、磚瓦外，亦有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物充斥其中，經估算不法利得高達一億五千萬元，檢方訊後向法院聲押朱嫌獲准，並將涉案車輛及機具共十部，及朱嫌財產全數查扣。

警方表示，地主應善盡土地管理人責任，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不但須負責將廢棄物妥善清除處理、復原責任外，恐面臨最重五年刑責，並得併科最高一千五百萬元罰金。

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

新竹縣寶山鄉大片山坡保育窪地遭不法環保業者棄置回填大量廢棄物。（記者劉慶侯翻攝）

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