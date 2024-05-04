合法業者竟扮環保蟑螂 假清運、真規避 逮30人扣5千萬

呂姓男子為首的環保犯罪集團將廢棄物胡亂棄置。（警方提供）

2024/05/04 05:30

〔記者劉慶侯、翁聿煌／綜合報導〕合法業者竟是環保蟑螂！警政署保七總隊偵破益昇再利用公司「假清運、真規避」濫倒案，該環保犯罪集團涉以「跑空單」及偽造車輛軌跡手法，蒙騙環保機關查核，實則另外找人利用深夜將廢棄物運至山區任意傾倒，總棄置量恐有十六萬立方公尺之多。辦案人員逮捕以益昇負責人呂俊霖為首的三十人，清查不法獲利至少五千萬元，依此查扣呂男二千七百多萬元存款及價值二千二百多萬元的多筆土地；士林地檢署將呂男、合作業者等十二人起訴。

跑空單加偽造GPS 蒙騙環保機關

新北市環保局二○二一年底獲報，八里、林口偏僻地區陸續出現濫倒廢棄物事件，遂與保七刑警大隊、調查局新北市調查處組成專案小組，檢視發現廢棄物種類具單一性，載運車輛外觀雷同、均未懸掛車牌，疑同一集團所為。

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廢棄物任意傾倒山區 犯行逾兩年

辦案人員追蹤到三重區某拆除工程，查出受託清運的呂男等人，以未實際清運廢棄物的跑空單手法，以及偽造車輛GPS軌跡，讓環保機關誤以為合法清運，卻另找無照的詹姓及翁姓嫌犯載走廢棄物，趁夜運到山區任意棄置；因濫倒點不少，除了八里、林口，其他地點清查中。

經追查，該集團自二○一九年至二○二一年間，與二七二處營建工地、拆除工程等廢棄物產源合謀牟利，犯行長達二年多。

環保局指出，廢棄物清理法規定，達一定規模以上事業，例如營建工程須以網路三聯單搭配GPS方式，管控廢棄物流向。

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