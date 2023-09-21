女友討70萬分手費嗆公開裸照 友人出面獅子大開口加碼到90萬

謝姓女子向鄭姓前男友索討分手費，被檢方依恐嚇取財罪起訴。示意圖。（資料照）

2023/09/21 09:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓男子跟謝姓女子提分手，謝女開口索討70萬元分手費，否則就要散布鄭男的裸照，兩人的共同好友林女介入協調，竟向鄭男開口要90萬元，鄭不甘一再被騷擾，怒告謝女恐嚇取財罪，檢方偵結後將謝女起訴，但因查無林女有跟謝女合作一起恐嚇的情況，林女獲不起訴處分。

檢方指出，鄭男與前妻離婚後，獨自帶3個女兒長大，後來經過友人介紹認識謝女，兩人交往一段時間後，鄭男認為兩人不適合提分手，但謝女不甘心，要求鄭男負起責任，謝女的閨蜜也給意見，有人要謝女跟鄭男要1000萬才放手，也有人說20萬元就好。

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最後在林姓女閨蜜的建議下，謝女向鄭男開口要了70萬元分手費，但鄭男不想給，謝女於是傳訊息恐嚇他，聲稱手上握有鄭男的裸照，如果不付錢，就要散布到網路上讓他身敗名裂，鄭男無奈陸續給了3萬元後不想再給錢，謝女拿不到錢，於是請林姓女閨蜜出面，沒想到林女找上鄭男後，竟直接從70萬加碼到90萬元。

鄭不想再有所糾葛，直接報警提告，雄檢偵查時，謝女否認恐嚇鄭男，還說自己手上並沒有裸照，但檢方根據兩人對話紀錄，認定謝女用裸照威脅給錢，因此偵結後依恐嚇取財罪起訴；至於林女部分，因查無謝林兩人有平分錢的證據，認定林女罪證不足，偵結處分不起訴。

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