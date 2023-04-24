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    按摩師激戰國三小女友 傳裸照給她男友「宣示主權」

    陳男誘騙國三小女友上摩鐵，被高雄高分院判刑。（情境照）

    陳男誘騙國三小女友上摩鐵，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2023/04/24 06:58

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓按摩師誘拐國三女友小芬（化名）上摩鐵，還把裸照轉傳她同班男友阿國（化名）「宣示主權」後擔心外流，竟假扮黑道恐嚇阿國也要拍裸照傳給他保管，被高等法院高雄分院依兒童及少年性剝削防制條例等罪，判處有期徒刑3年10月。

    判決書指出，2021年間，陳男透過網路認識就讀國三的小芬後，二度前往摩鐵「嘿咻」，還把小芬自拍的多張裸照，傳給她的死黨阿國（化名）「宣示主權」。

    陳男傳完後即反悔，擔心阿國把裸照外流，於是假扮黑道，向阿國恐嚇說：「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，逼他也要拍裸照交給他保管。

    阿國因害怕照做後心有不甘，竟把氣出在小芬身上，逼小芬幫他寫功課，不然就要她好看，小芬因此常忙到半夜，功課都沒寫完，甚至被不知情的阿嬤斥責，誤以為她偷懶。後來，小芬向陳男哭訴，陳為替小芬出氣，涉嫌把阿國裸照影片，用小芬帳號傳給同班另3名同學報復，結果男同學看到影片後向師長報告，案情始曝光。

    一、二審法官調查，陳男坦承犯行，並與阿國家人達成和解，依妨害性自主等罪，判處有期徒刑3年10月，可上訴。

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