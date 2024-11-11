檢舉魔人出沒台中民眾1違規衰收2罰單 警：檢舉數已大減15萬件

檢舉魔人出沒台中民眾同路同違規衰收2罰單。（徐瑄灃提供）

2024/11/11 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通違規檢舉魔人出沒令人不勝其擾，有民眾在同時段同地點同違規，竟衰收2罰單，也有人前後6分鐘不到同違規收4罰單，台中市議員徐瑄灃與楊啟邦關切檢舉魔人重複檢舉惹怨，促警方加強透露過電腦系統篩檢重複檢舉的問題；警察局長李文章指出，交通部已修法限縮檢舉項目及條件，今年檢舉量已比去年大減逾15萬件，降30%之多。

徐瑄灃指出，有民眾在同一天同時間、同地點、相同違規收到2張罰單，也有人短短6分鐘內行車過不同路口，卻一連收到4張罰單，看起來就是檢舉達人或被跟車下拍照檢舉，讓民眾不勝其擾，市警局交通大隊究竟能否透過電腦篩選重複檢舉，讓民眾不受檢舉魔人之害。

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楊啟邦也說，檢舉魔人猖狂下，民眾罰單接不完，去年市警局寄罰單的郵資經費還不夠用，甚至要動用市府第二預備金支應，今年郵資是否夠用，要如何規範檢舉魔人擾民。

李文章指出，罰單開立跟時間無關，視民眾交通違規是否屬同一行為或不同行為觸犯不同法條，因應檢舉魔人，交通部已修法限縮檢舉項目及條件，今年檢舉案件及交通違規開單數均已下降。

市警局指出，今年1月至10月民眾檢舉舉發件數35萬9015件，比去年同期的51萬7218件比較，大減15萬8203件，減少30.6%，另外，今年1到10月交通違規舉發總件數161萬2814件，也比去年同期的198萬4407件減少37萬1593件，減少18.7%；今年郵資編列6千萬足夠因應。

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