為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

檢舉魔人出沒台中民眾1違規衰收2罰單 警：檢舉數已大減15萬件

檢舉魔人出沒台中民眾同路同違規衰收2罰單。（徐瑄灃提供）

檢舉魔人出沒台中民眾同路同違規衰收2罰單。（徐瑄灃提供）

2024/11/11 19:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕交通違規檢舉魔人出沒令人不勝其擾，有民眾在同時段同地點同違規，竟衰收2罰單，也有人前後6分鐘不到同違規收4罰單，台中市議員徐瑄灃與楊啟邦關切檢舉魔人重複檢舉惹怨，促警方加強透露過電腦系統篩檢重複檢舉的問題；警察局長李文章指出，交通部已修法限縮檢舉項目及條件，今年檢舉量已比去年大減逾15萬件，降30%之多。

徐瑄灃指出，有民眾在同一天同時間、同地點、相同違規收到2張罰單，也有人短短6分鐘內行車過不同路口，卻一連收到4張罰單，看起來就是檢舉達人或被跟車下拍照檢舉，讓民眾不勝其擾，市警局交通大隊究竟能否透過電腦篩選重複檢舉，讓民眾不受檢舉魔人之害。

楊啟邦也說，檢舉魔人猖狂下，民眾罰單接不完，去年市警局寄罰單的郵資經費還不夠用，甚至要動用市府第二預備金支應，今年郵資是否夠用，要如何規範檢舉魔人擾民。

李文章指出，罰單開立跟時間無關，視民眾交通違規是否屬同一行為或不同行為觸犯不同法條，因應檢舉魔人，交通部已修法限縮檢舉項目及條件，今年檢舉案件及交通違規開單數均已下降。

市警局指出，今年1月至10月民眾檢舉舉發件數35萬9015件，比去年同期的51萬7218件比較，大減15萬8203件，減少30.6%，另外，今年1到10月交通違規舉發總件數161萬2814件，也比去年同期的198萬4407件減少37萬1593件，減少18.7%；今年郵資編列6千萬足夠因應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
彰化市這條路「檢舉魔人」狂出沒 332張紅單逼用路人申訴
2024/10/16 19:25

彰化市這條路「檢舉魔人」狂出沒 332張紅單逼用路人申訴
千萬別點！「交通違規快過期」簡訊是詐騙 監理站曝正確做法
2024/10/24 17:17

千萬別點！「交通違規快過期」簡訊是詐騙 監理站曝正確做法
impression

楊梅「宜誠中山北」重磅登場！ 產業、交通、機能一次擁有
《彰化》假網址要求繳罰鍰 監理站籲勿點擊
2024/10/25 05:30

《彰化》假網址要求繳罰鍰 監理站籲勿點擊
視網膜收違規催繳滿臉問號 罰款太少起疑心
2024/10/25 17:23

視網膜收違規催繳滿臉問號 罰款太少起疑心
impression

白冰冰直播忘開濾鏡 容貌露出驚眾人
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播