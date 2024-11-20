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    買2斤雞蛋卻另偷5斤想走 苗栗婦人被店家當場抓包

    苗栗市徐姓婦人買蛋，付了2斤蛋錢，卻涉嫌欲暗渡另5斤蛋，被店家發現，婦人才把另5斤蛋錢付清。店家PO網提醒其他商家注意。（翻攝臉書「苗栗大小事」）

    苗栗市徐姓婦人買蛋，付了2斤蛋錢，卻涉嫌欲暗渡另5斤蛋，被店家發現，婦人才把另5斤蛋錢付清。店家PO網提醒其他商家注意。（翻攝臉書「苗栗大小事」）

    2024/11/20 13:41

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市徐姓婦人買雞蛋，付了2斤蛋錢，卻夾藏另5斤蛋被店家發現，婦人才把另5斤蛋錢付清。店家PO網提醒其他商家注意，警方執行網路巡邏勤務發現，聯繫蛋行老闆了解，將依竊盜罪嫌將婦人送辦。

    苗栗警分局今（20）日表示，分局昨天執行網路巡邏勤務時，發現有民眾於臉書社團「苗栗大小事」發文，「雞蛋買2斤，袋內5斤未結帳卻欲離開…」，隨即派遣員警通知被害店家到案了解。

    警方受理調查，該名徐姓婦人於19日上午8點許，前往該蛋行購買雞蛋，選購時東張西望，引起店員注意；該名婦人結帳時，僅清結手上塑膠袋內2斤雞蛋的價格；蛋行員工透過店內監視器影像發現，婦人另一個隨身購物袋內還有5斤雞蛋沒付錢，當場告知該名婦人，婦人才把袋內5斤雞蛋的150元付清。

    苗栗警分局表示，竊盜行為屬非告訴乃論案件，無論竊取財物價值多寡，只有要犯意與行動，就算事後已支付價金或與商家達成和解，仍構成刑法的竊盜罪；警方受理後，依法蒐證調查並移送偵審機關，提醒民眾千萬不要心存僥倖，順手牽羊、終將得不償失。

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