台中連4起找不到車陷迷惘輪迴 警：有時記憶並不可靠

警方協助男子找到機車。（圖由警方提供）

2024/11/20 13:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市近日接連傳出4起民眾因忘了汽機車停放地點，以為遭竊嚇得趕緊報案，當中有人買完菜，有人享用完美食，統一反應均是像無頭蒼蠅般不斷徘徊，直到警方協助尋回愛車，才驚覺是自己搞烏龍衍生虛驚一場，警方提醒，有時記憶並不可靠，建議善用Google Map定位功能，或用手機拍下停車位置，加速找到愛車。

台中市65歲劉姓女子日前開車至南區黃昏市場採買，返家時見天色已黑，擔心夜間視線不佳，便選擇搭乘公車先行返家，隔日返回停車處取車時，卻發現愛車不見蹤影，誤以為遭宵小覬覦焦急報警，第三分局勤工所員警根據她提供的唯一線索展開搜尋，最終在相隔兩條街外尋獲汽車，讓她不好意思地連聲感謝員警的熱心協助。

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另55歲施姓女子當天與家人相約火車站附近的排隊名店用餐，返家時空間導航能力突然短路，遍尋不著機車，只好急奔第三分局立德派出所求助，身經百戰員警返回現場進行地毯式的搜索，果然迅速找到機車，圓滿解決這起烏龍失車案。

而第一分局公益派出所近日獲報，79歲老婦人騎乘機車至西區向上市場買菜，取車時卻遍尋不著自認遭竊，線上巡邏警網巡佐廖俊銘、警員詹鈞智在接獲派遣這案件後，將婦人載返現地，抽絲剝繭推敲尋找，總算於雨中順利尋獲車輛，結局也真相大白，原來是老婦記錯停放地點。

第二分局文正派出所則是昨日接獲民眾報案，北區五權路與錦南街口一名男子於馬路上像無頭蒼蠅般不斷徘徊，需要警察協助，員警余珮毓、蔡孟修獲報到場，見男子早已滿身大汗再走下去恐因脫水昏倒，經員警載他返回北屯區住家，果見機車安然停放住家路邊，結束男子漫長尋車之旅。

警方提醒，有時記憶並不可靠，可能因停放時間較長，或因不熟悉環境、停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境，建議民眾除可透過設定Google Map App定位功能，迅速找到停車位置，亦可用手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

警方協助劉姓女子找到記錯停放地點的愛車。（圖由警方提供）

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