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    首頁　>　社會

    民雄火災燒死2童 母認罪懊悔獲緩刑

    嘉義縣民雄鄉青埔村一處民宅去年10月發生火警，獨留在家的兩童不幸葬生火窟。（民眾提供）

    嘉義縣民雄鄉青埔村一處民宅去年10月發生火警，獨留在家的兩童不幸葬生火窟。（民眾提供）

    2024/11/20 13:46

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉菁埔村一處三合院去年10月發生火警，當時張姓婦人外出辦事，獨留4歲女童及3歲男童在家，致遭鎖在屋內的兩童逃生不及葬生火窟，事後痛失愛子的張婦認罪懊悔不已，嘉義地院認為張婦疏於注意釀成悲劇，日前依過失致人於死罪判刑10月，緩刑2年。可上訴。

    33歲張婦與大她1歲的丈夫何姓男子養育6名未成年子女，一家共8口，為低收入戶。

    法官認為，張婦未預先安排任何在發生緊急事故時，可即時照護或避免危險之人在旁照料，致使兩童無法逃離而不幸身亡，張婦疏於注意釀致本案悲劇。

    張婦因此次不幸事件痛失愛子，亦受相當打擊，然往者已矣，來者可追，她仍須扶養照料其他4名子女，而為家庭重要支柱，且丈夫亦同意給予她緩刑宣告，因此緩刑2年，以啟自新。

    判決指出，張婦於去年10月16日上午9時56分許，欲外出購物及處理事務，獨留4歲女童及3歲男童在家睡覺，並將設有自動上鎖裝置大門關閉後，即騎機車外出。

    當日上午10時30分許，三合院房屋內客廳東南側塑膠垃圾桶附近因不明餘燼引燃屋內雜物，火勢引發濃煙蔓延充斥屋內，兩童均因火災吸入濃煙引發一氧化碳中毒、全身大面積三至四級燒傷致窒息死亡。

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