國三女激戰還傳裸照 按摩師男友卻害她功課多到寫不完

小翠傳裸照給陳男欣賞，陳竟傳給小翠的同班死黨阿強「宣示主權」，陳男擔心女友裸照外流，假扮黑道恐嚇阿強也要拍裸照傳給他，阿強事後竟把氣出在小翠身上，逼小翠幫他代寫功課。（情境照）

2022/12/27 13:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓按摩師和就讀國三的小翠（化名）交往，小翠傳了數張裸照給陳男欣賞，陳竟傳給小翠的同班死黨阿強（化名）「宣示主權」，但陳男傳完照片就後悔，擔心女友的裸照外流，於是假扮黑道恐嚇阿強也要拍裸照傳給他保管，涉世未深的阿強誤信上當，事後竟把氣出在小翠身上，逼小翠幫他代寫功課，結果小翠忙到半夜，功課都寫不完，被阿嬤責罵，陳男得知此事後替女友出氣，把阿強的裸照傳給同班同學報復，高雄地院依違反兒童及少年性剝削防制條例判陳男徒刑3年10月。

判決指出，2021年間，陳姓男子透過網路交友軟體認識就讀國三的少女小翠，兩人於同年3月交往後，數度前往摩鐵發生性行為，小翠也在陳男的央求下，拍下多張裸照傳給陳男欣賞。

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陳男和小翠交往時，得知小翠和班上的男同學阿強是死黨，他為了「宣示主權」，於是把小翠的裸照傳給阿強，告知他小翠已「名花有主」，結果陳男傳完後當下就後悔，擔心阿強把小翠的裸照外流，於是他假扮黑道，向阿強恐嚇「我有黑道背景」、「我是臺北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，逼阿強也要拍裸照交給他保管。

涉世未深的阿強被嚇唬住，竟拍下一段裸體影片傳給陳男，但阿強事後心有不甘，竟把氣出在小翠身上，逼小翠要幫他寫功課，不然就要她好看；小翠被迫一個人當兩個人用，加上國三課業壓力大，她常忙到半夜功課都沒寫完，阿嬤不知孫女被欺負，還以為她偷懶，拖拖拉拉才寫不完功課，把小翠駡到狗血淋頭。

小翠在家裡受委屈後向陳男哭訴被阿強欺負，陳男為替女友出氣，把手中握有的阿強裸體影片，用小翠的臉書帳號傳給同班另3名男同學報復，結果男同學看到影片後向師長報告，才掀開這場荒唐的鬧劇。

高雄地院審理時，陳男坦承犯行，並與阿強家長達成和解；法官認為他涉犯脅迫阿強製造猥褻行為的電子訊號罪，判徒刑3年6月，加上與未成年的小翠發生性行為、誘使小翠裸照等罪，應執行徒刑3年10月，得易服社會勞動之罪應執行徒刑4月，可上訴。

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