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    查嘸陳啓昱通緝？ 刑事局官網「重要緊急查緝專案」晚間上架

    刑事局晚間將遭通緝的陳啓昱上架官網「重要緊急查緝專案」。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局晚間將遭通緝的陳啓昱上架官網「重要緊急查緝專案」。（記者姚岳宏翻攝）

    2024/11/11 20:10

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    刑事局官網查嘸陳啟昱通緝？ 南檢澄清「查得到」曝查詢路徑

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台鹽公司前董事長陳啓昱涉及子公司台鹽綠能光電開發弊案，台南地院傳喚開聲押庭，陳未出庭、下落不明，台南地檢署本月4日發布通緝，由於有人質疑刑事警察局自己的官網系統內未公布相關資訊，南檢為免爭議延燒，今也火速發公文給刑事局，晚間刑事局官網「重要緊急查緝專案」已公布陳啓昱的照片及資料。

    刑事局「重要緊急查緝專案」列表陳啓昱的查尋緝原因，表示他涉及違反證券交易法等案有逃亡之虞，被台南地檢署通緝，並列陳的特徵是寬臉、略胖、戴眼鏡，如查獲請與警政署刑事警察局立即聯繫。

    有媒體下午指稱刑事局官網「重要緊急查緝專案」迄今沒有陳的通緝資料，台南地檢署說明，可從警政署刑事警察局官網進入，在通緝專區內的「通緝犯資料查詢（公告）平台」點選進入、選擇「台灣高等檢察署通緝查詢系統」輸入「陳啓昱」姓名與驗證碼，即可查到陳的通緝資料。

    南檢強調，相關資訊都可在刑事局官網內查得到，差別是路徑不同而已；另由於刑事局的「重要緊急查緝專案」原本是公布一些重大暴力犯罪者的通緝資料，並非所有通緝犯都會公開上架，為免造成爭議，晚間刑事局也將陳啓昱的照片及資料公布在官網的「重要緊急查緝專案」列表內。

    刑事局晚間將遭通緝的陳啓昱上架官網「重要緊急查緝專案」。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局晚間將遭通緝的陳啓昱上架官網「重要緊急查緝專案」。（記者姚岳宏翻攝）

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