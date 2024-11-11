刑事局官網查嘸陳啟昱通緝？ 南檢澄清「查得到」曝查詢路徑

台南地檢署說明可從刑事局官網的通緝專區內進入通緝犯資料查詢（公告）平台，點選高檢署通緝查詢系統輸入陳啟昱姓名與驗證碼，即可查到通緝資料。（圖：記者王俊忠翻攝）

2024/11/11 17:42

〔記者王俊忠／台南報導〕台鹽公司前董事長陳啟昱涉及台鹽子公司台鹽綠能光電開發弊案，台南地院傳喚開聲押庭，陳未出庭、下落不明，引發外界質疑台南地院涉縱放；台南地檢署於11月4日對陳發布通緝。有媒體指刑事局官網重要緊急查緝專案迄今沒有陳的通緝資料，台南地檢署說明，可在刑事局官網內查得到，差別是路徑不同而已。

過去也曾任民進黨高雄市副市長的陳啟昱，在台鹽任職董事長時成立台鹽綠能公司開發有利可圖的光電產業，他涉與台綠幹部及在外成立民間公司，操作採購與標案牟取不法利益。

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台南地檢署於10月22日指揮檢調人員搜索台綠總部等據點，傳訊陳啟昱等人，檢方第1次聲押陳等5名被告被台南地院駁回全數放人。檢方不服提抗告，高等法院台南分院發回地院重裁，但台南地院在11月1日傳喚陳啟昱開聲押庭時，陳並未出庭、行方不明，南檢於4日正式發布通緝；台南地院也囑託橋頭地檢署持續拘提陳。

南檢表示，南檢發布通緝陳啟昱的資料，可從警政署刑事警察局官網進入，在通緝專區內的「通緝犯資料查詢（公告）平台」點選進入、選擇「台灣高等檢察署通緝查詢系統」輸入「陳啟昱」姓名與驗證碼，即可查到陳的通緝資料。

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