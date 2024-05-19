身障者學習防災 身障者媽媽在中市議員陳淑華協助下辦防災宣傳

市議員陳淑華（左一）協助一位身障者媽媽舉辦消防宣傳。（陳淑華提供）

2024/05/19 13:42

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為讓身障者建立面臨火災時防災意識，已故身障者童子祐的媽媽Annie請中市議員陳淑華協助，今天進行消防宣傳，希望讓身障兒及家長能夠體驗防火活動，並讓孩子與家長都能夠學習。

陳淑華表示，Annie老師是已故的極重度身障兒童子祐的媽媽，希望能有機會讓身障兒及家長能夠體驗防火活動，並讓孩子與家長都能夠學習，她便聯繫黎明消防分隊承辦本次的消防宣導，其目的就是讓平日難得接觸到消防防火活動的身障兒童家庭在消防體驗中學習到足夠的防災意識。Annie說，讓孩子擁有深刻的生命體驗，尤其給特殊兒也有更是無比珍貴。

請繼續往下閱讀...

整個消防體驗活動以特殊孩童為主、健康孩童為輔，親子同樂體驗消防的家庭計有10組，有7座輪椅，10組家庭都有他們各自與身障兒童描繪出的動人故事，在消防體驗活動中一起見證生命中的美好，認識身障與健康手足之間的同與不同。

陳淑華表示，重度身障朋友在火災或事故現場往往無法自力脫離，必須依賴身邊的家人朋友幫忙才能移動到安全處所，因此，培養他們有足夠的防災意識及實務的認識與操作，將使他們在事故現場獲得多一分安全。

陳淑華說，希望透過黎明消防分隊的消防活動，讓身障兒及其親朋多一分體驗更多一分安全認識。對黎明消防分隊來說，這也是難得的演練，一般消防防災活動多針對身體健全人士舉辦，鮮少有重度身障朋友參與，此次連同身障兒及家長的活動，也是黎明分隊重要的一課。

陳淑華協助一位身障者母親舉辦消防宣傳。（陳淑華提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法