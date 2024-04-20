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退將孫海濤涉共諜案 法官改裁交保限制住居

孫海濤等人涉嫌違反國安法等罪遭羈押，以健康不佳等理由，聲請高等法院高雄分院交保獲准。（資料照）

孫海濤等人涉嫌違反國安法等罪遭羈押，以健康不佳等理由，聲請高等法院高雄分院交保獲准。（資料照）

2024/04/20 07:07

〔記者鮑建信／高雄報導〕海軍退役少將孫海濤、作家祝康明等人，涉嫌替中國發展組織等罪，經高檢署高雄分署起訴並被續押後，2人聲請交保，法官改裁定50萬和60萬元交保，並限制住居及出境出海。

據了解，海軍退役少將孫海濤、作家祝康明和高雄市退伍軍人協會理事長劉萬禮（退役上校）及秘書長歸亞蒂等人，於2017年至2023年期間，涉嫌拉攏、吸收國軍退役將領等多人，前往中國、美國等地接受落地招待。

孫等人並安排團員與對岸統戰人員會面，為對方宣傳「和平統一」、「一國兩制」等思想，甚至受指示介入國內大選，涉嫌違反正副總統選罷法和反滲透法等罪。

不過，辦案人員深入追查，發現孫等人另涉嫌替對岸發展組織，觸犯國家安全法，並因此法於2023年12月1日起，改由二審管轄，加上孫等人所犯國安法和反滲透法等有牽連關係，全案移送高雄高分檢偵辦。

檢察官陳俊宏擴大清查後，在今年3月間偵查終結，依違反國安法、反滲透法或正副總統選罷法等罪，將孫等4人提起公訴，並認為其中孫、祝仍有逃亡之虞，聲請高雄高分院續押3個月獲准。

院方進行準備程序後，孫、祝依健康不佳等理由聲請交保，法官徵詢檢察官意見，及考量2人身體狀況和證物，認為沒有逃亡之虞，裁定祝、康分別50萬和60萬元交保，孫並交付大陸地區核發「台灣居民居住證」，2人均限制住居及出境、出海8個月。

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