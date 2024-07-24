虛構竹北透天厝騙她買房，無良仲介海撈245萬被重判！（記者蔡彰盛攝）

2024/07/24 11:26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹李姓房仲得知鄭女想買竹北透天厝，竟將早已賣出的房子拿來騙鄭女繳錢，鄭女陸續付款244萬後發現有問題，李男竟仍二度誆她，新竹地院發現李男一再騙人耗費司法資源，依偽造文書罪重判且沒收犯罪所得245萬。

法官調查，李男為不動產仲介，得知鄭女有意購置不動產，惟礙於自有資金不足，僅能接受可獲全額貸款物件，110年2月4日向鄭女佯稱，已覓得符合其需求新竹縣竹北市透天別墅，市值約1500萬元，因屋主急欲出售，因此有能力為其以700餘萬元成交，並向金融機構爭取全額貸款。

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李男擅自將房仲公司交給他讓他前往議價他案土地買賣、已預先蓋有公司大小章印文的不動產買賣意願書範本，擅自填載本案物件相關資訊，再供鄭女簽署，從而偽造本案意願書並行使，足生損害於仲介公司及鄭女；後續李男又以收取斡旋金、支付稅費、製作金流以利貸款等名義，要求鄭女給付款項。

李男即接續以此詐術行使，致鄭女被騙交付共計244萬元。

事後鄭女遲未能與本案物件賣方簽訂不動產買賣契約，並發現本案物件早已出售、且於110年5月移轉登記予他人，心生有疑，要求李男返還已交付之款項。

李男為掩飾犯行，竟偽造銀行文件，佯以其名下帳戶、存款均經扣押，騙鄭女說需要執行費始能解除扣押，結果鄭女又被騙7430元。

法官審酌李男身為房地產仲介從業人員，卻屢屢運用虛偽話術、巧立不同名目，乃至行使本案意願書、本案偽造銀行文件，對有意購屋成家的被害人兩度詐騙，事後雖達成和解，然於4月履行期屆至，仍未見任何賠償，屢經被害人及地院書記官電詢確認，只見李男一再推託，可見其和解實無誠意可言，甚至可謂無端耗費司法資源。

不只如此，5月底準備程序中李男還表示會在3天內再陳報和解相關事宜，迄今依然無聲無息，被害人與檢察官均表示希望從重量刑，最後法官依犯行使偽造私文書罪判刑1年10月、行使偽造私文書罪4月、犯罪所得245萬沒收。

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