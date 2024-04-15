專挑鳳梨酥、消化餅 男子連偷超市5次判刑

基隆地院近日審結，認定楊男犯下5起竊盜案，分別判處拘役40天，應執行拘役120天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/04/15 12:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆楊姓男子去年3月11日至4月5日先後到美聯社基隆中和店行竊5次，共得手5盒鳳梨酥、5條消化餅。店員清點得知商品短缺，調閱監視器畫面，才發現楊男將食品藏入衣內，沒結帳就離開，隨即報警。基隆地方法院近日審結，認定楊男犯下5起竊盜案，分別判處拘役40天，應執行拘役120天，得易科罰金。

檢警調查，30歲楊姓男子先前就因犯下竊盜案件，被判刑有期徒刑4月，去年2月才服刑完畢出獄，沒想到隔了一個月又開始犯案。楊男從去年3月11日起陸續前往超市內，且取同一品牌的鳳梨酥及消化餅，五次共得手5組商品。

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直至店員於4月間清點商品時發現短缺，調閱監視器後，發現被楊男光顧5次，才報警逮人。

檢警偵訊時，楊男均坦承犯行，表示自己都利用衣物作為掩飾，沒有結帳就將商品帶出。檢察官偵訊後，依涉犯竊盜罪嫌將他起訴。

法官審理時認為，楊男才因觸犯竊盜罪服刑完畢，隔了一個月又再次犯下多起竊盜案，應加重其刑，五次竊盜犯意不同，應分論併罰。

法官考量楊男犯後承認犯行、家中經濟狀況等一切情狀，5次分別判處拘役40天，應執行拘役120天，得易科罰金12萬元。

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