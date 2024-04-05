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兒童節最壞身教 父親用小孩當掩護偷女大生包

陳姓男子帶著小孩行竊，他被警方發現後相當後悔。（民眾提供）

陳姓男子帶著小孩行竊，他被警方發現後相當後悔。（民眾提供）

2024/04/05 09:56

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子兒童節帶著小孩去免費的氣墊遊樂園，但他做了最壞身教，他趁讀大學的女工讀生不注意，偷走對方的包包，還好手提包內有無線耳機，可用手機定位，警方也很快就找上陳男，並將他函送法辦。

據了解，陳男雖然小康，但全家只有他有工作，4日一早他騎車載小孩去氣墊樂園，利用小孩當掩護，順手摸走氣墊設施工讀生的隨身包，直到幾個小時後，工讀生才發現手提包遭竊，雖然裡面的皮包只有不到300元的零錢，但是證件重新申請很麻煩，最心疼的是包內有一付要價上萬的無線耳機。

當警方煩惱監視器該怎麼調時，工讀生告訴警方，耳機有定位功能，用蘋果手機就能察看，因此警方立刻帶著工讀生，從安平區追到北區的一處公園，在比對出陳男犯案的機車後，由另一組人調車牌辨識系統，確認陳男的行車軌跡，認為他嫌疑很大。

大約下午5點多，警方找到陳男，並要求他打開停在公園的機車置物箱，果然發現工讀生被偷走的手提包，耳機也還在包內，陳男見行竊被很後悔，表示自己是一時貪小便宜，才會去偷工讀生的手提包，訊後警方將他依竊盜罪嫌函送。

另外，第四分局長曹儒林說，不只蘋果手機耳機、手機失竊後可以定位，安卓手機遺失時，也能利用Google系統的地位得知裝置地點，可遠端發出警報、鎖定裝置，或是直接從遠端恢復原場設定。

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