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等女友付錢被當小偷 法官：不相信有女友

陳姓男子到寶雅百貨行竊，卻辯稱是在等女友付錢，不過南院認為女友存在缺乏實據。（民眾提供）

陳姓男子到寶雅百貨行竊，卻辯稱是在等女友付錢，不過南院認為女友存在缺乏實據。（民眾提供）

2024/04/05 06:56

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子今年一月底到台南的一間寶雅百貨偷走口紅、內褲、絲襪還有手錶等，快4萬多元的商品，全裝進自己準備的大袋子中並徒步離開現場，他被店家抓到後，卻辯稱要等女友來付款。但南院簡易庭認為，從偵察到審理，都沒有看到陳男女友，認為他亂講，判處他拘役50天。

今年一月間的下午四點多，陳男拿著大袋子走進寶雅，先徒手拿起一袋零食，接著是化妝品區，選了45條口紅和7個眼影盤，之後拿了28支手錶、2個掛鐘，還有9件女性內衣、22雙絲襪，將這些物品全被他放進大袋子中，但他沒有結帳就走出店門，被保安人員攔下。

陳男被店家逮到後辯稱，他沒有要偷，他是在等女友過來結帳，才會站到店門口，比較容易被女友看見，不過店家認為，他沒有結帳就繞過收銀台、走出店外，認為陳男是要行竊，在警方做完筆錄後也依法將他移送。

不過陳男在法庭仍辯，他知道沒付錢就拿走商品是竊盜，但他沒有要偷，是真的在等女友，但是法官質疑，如果真有這回事，為什麼要把商品帶出賣場？應該可以先把商品放在店內櫃台，而且從陳男被捕到審理，法官都未見陳男所謂的女友現身，這不符合常理，因此法官認為，陳男犯竊盜罪，判處拘役50日。

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