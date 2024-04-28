桃市高齡者去年交通事故死傷6651人 警：騎車、內輪差肇事最多

桃園市去年發生高齡者交通事故死傷6651人，市警局交通大隊分析主要肇因為高齡者騎車及內輪差現象。（桃園市警局交通大隊提供）

2024/04/28 19:37

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市2023年發生高齡者交通事故死傷人數6651人，較前年增加251人、增幅3.9%，桃園市警察局交通大隊分析主要肇事原因，以高齡者騎乘機車及大型車內輪差肇事為大宗，為此於近期拍攝微電影、製作警示標語並設計製作各式宣導品於活動時發放，提醒長者更加注意行車安全。

交通部統計，2023年全國發生高齡者交通事故死傷人數為7萬3031人，桃園市佔6651人，市警局交通大隊分析肇因，以高齡者騎乘機車及大型車內輪差肇事占大宗。今年具體案例包括，3月中觀音區發生一起8旬老翁騎機車追撞路口停等紅燈車輛的死亡事故；4月初龍潭區發生機車遭大型車內輪差捲入而受傷事故。

請繼續往下閱讀...

桃市警局交通大指出，高齡者因維生理機能隨著年齡逐漸退化，遇到變故時反應時間延長，且認知辨識能力衰退，對於危險的預知判斷及反應都不及年輕人靈敏；近來許多年長者騎車與大型車輛併行時衍生碰撞事故層出不窮，大型車因車體較大，四周易生視線死角，當機車與大型車併行時，可能會被氣流捲入，而轉彎時更因內輪差現象，待併行騎士發現時已進入該車盲區、閃避不及造成許多撼事。

桃市交大大隊長鄭文銘表示，警方製作的為電影以提醒用路人注意內輪差為主軸，以實際新聞、影音案例作為教材，盼能為高齡者建立正確的交通安全觀念，也透過社群網站及里長群組分享，以達加乘效果，另製作車禍退扇（散）、警示反光條等宣導小物，在各項活動及老人共餐地點發送，提醒長者駕駛交通工具時應確實遵守交通規則、注意內輪差現象，並儘量多搭乘大眾運輸系統，另也提醒大型車駕駛，行經路口時務必減速慢行、起步及轉彎時應擺頭確認車輛周遭動態再行動作，藉以防制交通事故，營造更友善的交通環境。

桃園市去年發生高齡者交通事故死傷6651人，市警局交通大隊分析主要肇因為高齡者騎車及內輪差現象。（桃園市警局交通大隊提供）

桃園市交通警察大隊製作微電影及宣導品，利用各類活動向長者宣導交通安全觀念。（桃園市警局交通大隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法