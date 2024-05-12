查緝網路博弈小隊長在場稱「去玩狗」 原來是玩這幾種狗

刑事局中打、霧峰分局偵查隊9日前往一處鐵皮屋查緝網路簽賭，卻事先發現隊上林姓小隊長在場，林姓小隊長稱當天是到該處「玩狗」。（記者陳建志翻攝）

2024/05/12 13:09

〔記者陳建志／台中報導〕台中刑事局中打、霧峰分局偵查隊本月9日共同偵辦霧峰一起網路簽賭案件，搜索前探勘現場，赫然發現偵查隊一名林姓小隊長在場，林姓小隊長後來離開，搜索行動也順利完成，逮捕林姓嫌犯（38歲），查扣現金300萬、筆電、K菸548支，因林姓小隊長稱當天是到場「玩狗」，外界好奇到底是玩什麼狗？初步了解，該棟鐵皮屋前往的廣場飼養了草泥馬，還有法國鬥牛犬、柴犬、米克斯等7、8隻犬隻。

台中前刑大大隊長林明佐，日前才剛因疑似和博弈集團勾結、洩密遭收押，沒想到刑事局中打、霧峰分局偵查隊，本月9日前往霧峰一處鐵皮屋查緝網路博奕，事先由員警喬裝騎機車探勘確認門是否有開？卻發現鐵皮屋前廣場一名男子疑似是隊上林姓小隊長。

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偵辦人員後來前往該處搜索，順利逮捕林姓嫌犯（38歲），現場並查扣現金300萬、筆電、K菸548支，當時林姓小隊長已不在場，外界質疑是否等林姓小隊長離開再搜索？霧峰分局有疏縱人犯、包庇之嫌。

霧峰分局今天澄清，林姓小隊長並非該次搜索的勤務人員，該次搜索行動順利完成，查緝成果不錯，經清查相關執行搜索勤務人員的line、IG、FACETIME、MESSENGER、電話通聯等均未有與林員對話或簡訊紀錄，並未發現有員警洩密情形。

至於林姓小隊長為何出現在現場？林姓小隊長坦承，跟林姓嫌犯已經認識10多年，之前知道他做中古車租賃生意，因林嫌住處距離分局不遠，已多次前往該處找他聊天，不過不知道他從事網路博奕等不法案件，當天到該處則是「去玩狗」。

外界好奇到底是什麼狗這麼好玩？初步了解，嫌犯在鐵皮屋前廣場飼養了草泥馬，還有7、8隻法國鬥牛犬、柴犬、米克斯等犬隻，林姓小隊長稱當天是到該處找林嫌聊天、逗弄這些犬隻。

霧峰分局則表示，林員搜索當天曾前往該處所，是否涉及相關刑事責任目前尚調查中，如查證屬實，本分局絕不護短，嚴懲以待，將依法移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰分局配合刑事局中打偵辦一起網路簽賭案，現場查扣現金300萬、手機，不過一名偵查隊林姓小隊長搜索前在場，引發軒然大波。（記者陳建志翻攝）

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