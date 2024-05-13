前南縣議長吳健保假釋 滿頭白髮坐輪椅出獄

前台南縣議會議長吳健保，今天坐著輪椅從台中監獄假釋出獄。（記者陳建志攝）

2024/05/13 12:26

〔記者陳建志／台中報導〕台南縣議會前議長吳健保因職棒假球案被判刑定讞，2014年發監前潛逃菲律賓，2019年被押解返台服刑，法院計算吳過去當議長時盜採砂石案的貪污案刑期，裁定應執行10年徒刑，吳服刑數年後聲請假釋，法務部矯正署已核准，今天上午11點半左右，在親友接送下坐輪椅離開台中監獄，滿頭白髮的吳健保，面對記者詢問是否覺得司法不公？回應說「沒有、沒有」。

今天上午11點多，親友開車抵達台中監獄，並推著輪椅進去，沒多久看到滿頭白髮的吳健保出現坐在輪椅上，親友推著輪椅帶他離開台中監獄，媒體詢問「身體狀況還好嗎？」吳健保回應說：「還好」，媒體又詢問是否覺得司法不公？吳回應說「沒有、沒有」。

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吳健保離開監獄時全程坐在輪椅上，連上車都要好幾個人攙扶，身體看起來很虛弱。

吳健保於2007年起，操控職棒球員配合打放水球，藉以操縱比賽勝負，再從中簽賭牟利，2014年8月高等法院依詐欺、恐嚇等罪名，判處吳健保5年5月徒刑確定，吳卻在發監執行的前夕，於2014年9月逃亡。

吳健保在逃亡期間又被判刑，2019年9月被台南高分院依貪污治罪條例判刑3年，加上他逃亡前就已確定的1件賭博、5件詐欺、1件妨害自由等8項罪名，台南高分院裁定吳應執行10年刑期，吳健保於2014年9月逃亡到菲律賓，躲藏4年多，2019年1月獲遣返，解送宜蘭監獄服刑，但因他必須洗腎，轉到設有洗腎設備的台中監獄服刑，並在今天假釋出獄。

台中監獄副典獄長黃勝雄表示，吳健保因執行達1/2以上，以及相關表現分數的客觀條件達標，並經由教誨師提報假釋，獲法務部矯正署核准，在今天假釋出獄。

前台南縣議會議長吳健保，今天從台中監獄假釋出獄，不但全程坐輪椅，連上車都要多人攙扶。（記者陳建志攝）

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