賴總統宣布恢復軍事審判制度 洪慈庸回應了

因弟弟洪仲丘案才促成軍事審判法的修法，前立委洪慈庸對此表示，軍審法當年修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴清德總統要有條件地針對「境外敵對勢力」重啟，那配套務必要做足。（資料照）

2025/03/13 15:42

〔記者歐素美、陳政宇／綜合報導〕台灣現退役軍人遭中共滲透情事頻傳，總統賴清德召開「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」國安高層會議，會後發表談話表示將恢復軍事審判制度，讓軍法官回到第一線，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案例，將交由軍事法院審判；因弟弟洪仲丘案才促成軍事審判法的修法，前立委洪慈庸對此表示，軍審法當年修法是為了終止威權時期軍審留下的遺毒，如今賴清德總統要有條件地針對「境外敵對勢力」重啟，那配套務必要做足。

洪慈庸說，總統賴清德「恢復軍審」的談話，很多人來問她的看法，不過，就如同2019年她曾對韓國瑜院長直指「台灣沒軍法」發表的看法一樣，她認為應該再次向大家重溫12年前軍審法修法的事實。

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第一，事實面，《陸海空軍刑法》自1929年起實施，至今從未廢除，軍法一直存在；《軍事審判法》2013年三讀通過的結果，是軍人涉及刑事案件在非戰時回歸一般法院去做審理。

第二，當年的修法是因為從威權時期以來，檢審不分與人權侵害不斷，已經累積了過多的冤案，卻從來沒有進行過有效的檢討。這其實與「軍隊管理現代化」是在同樣的趨勢之下發生的，目的之一，也包含是體質強健提升戰力。

第三，就她對現有資訊的了解，賴清德的宣布在於「收買、洩密、滲透」的共諜案件，並與檢調司法機關協力處理「軍事犯罪」，無普通刑事案件。

洪慈庸說，如果是涉及到外國軍事和情報力量介入、涉及我國重要國家安全，有重大的正當性和必要性，那未來也必須清楚框架軍事審判的適用範圍。

第四，為了呼應當年修法的理由，此刻也會有配套的討論，包含訂定軍事法官條例，軍事法院、軍事檢察署組織法等，但過往詬病的權力結構，包含「官官相護」問題如何解決？會不會因此與目的背道而馳？這仍是需要被解決的疑慮。

洪慈庸說，謝謝大家的關心及詢問，雖然她已不在立委職務，不過，她會持續關注該案發展。

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