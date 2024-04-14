工人疑缺錢買毒當街對機車「刣肉」 2車主損失近10萬

高嫌當街偷機車零件。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/14 13:52

〔記者王冠仁／台北報導〕48歲高姓工人是毒品與竊盜慣犯，高疑似缺錢買毒，近期在5天內，連續2次在台北街頭竊取停放在路旁的機車零件，導致2名倒楣的機車車主損失約10萬元；他為躲避追查，犯案前還會跑到小巷內穿起雨衣變裝，但仍逃不過警方法眼。警方循線到他住處逮人，還在他住處內查獲安非他命殘渣袋及吸食用玻璃球等物品，最後將他依竊盜、毒品罪嫌送辦。

北市警中正一分局近期5日內，連續接獲2位民眾報案，民眾聲稱停放在台北市金山南路附近的機車，遭人破壞、竊取煞車油杯、油管、拉桿及離合器等零件，其中一台為普通重機車，車主損失約3萬多元，另外一台為黃牌重機，車主損失約6萬多元。

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警方調閱監視器畫面追查，發現當時有一名男子頭戴安全帽，跑到被害機車旁「動手腳」，因此鎖定該名男子追查，並根據其犯案動線交叉比對，發現他是住在文山區的高姓男子，而且他犯案前還會跑到附近小巷穿起2件式雨衣變裝。

警方循線前往其住處逮人，在他住處內查扣犯案用扳手，還起獲安非他命殘渣袋及吸食用玻璃球管等。

據了解，高聲稱自己平時以打工為生，經濟狀況不穩，近來因為發現自己機車有些零件快要壞掉，才會偷零件來替換，但發現偷來的零件不合用後就隨意棄置。

警方認為高的說詞避重就輕，不排除他是因為缺錢買毒才下手行竊再變賣零件，因此除了將他依法送辦，也正進一步追查他有無銷贓管道。

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高嫌下手前還穿雨衣變裝。（記者王冠仁翻攝）

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