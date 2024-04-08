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驚天動地60秒！娃娃機硬幣大盜偷遍9鄉鎮 栽在路過民眾手裡

林男用鐵撬及破壞剪等機具快速的敲壞抓娃娃機的鎖頭偷取硬幣。（記者顏宏駿翻攝）

林男用鐵撬及破壞剪等機具快速的敲壞抓娃娃機的鎖頭偷取硬幣。（記者顏宏駿翻攝）

2024/04/08 16:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年45歲林男騎著偷來的摩托車，全身包得密不通風，拿著破壞剪及鐵撬，敲壞機台鎖頭，再抱走整個硬幣箱，以此手法至少在縣內9鄉鎮犯下10起竊案。

林男作案手法俐落，時間不會超過60秒，上個月28日深夜再度在大村鄉某娃娃機店犯案，剛好被路過的民眾目擊，員林警方獲報立即到現場了解，雖然林男已經揚長而去，但透過事後的蒐證，林男終於栽在警方手裡，警方鎖定其身分前往逮捕，本月初經警詢後依涉嫌連續竊盜、毀損、違反毒品危害防制條例移送偵辦。

林男犯案過程全被店家的監視器錄下，3月28日大半夜他穿著黑色外套、頭戴全罩式安全帽，趁四下無人進入店內，拿出預藏的鐵撬及破壞剪等機具快速的敲壞鎖頭，再打開面板蓋，將裝有5000多元的硬幣箱抱走。

據了解，家住秀水鄉的林男，行蹤飄忽，除偷香油錢外，最喜歡偷娃娃機店，他的偷竊手法就是用破壞和鐵撬，為避免被發現或被監視器錄下，每次只偷1個硬幣箱即逃逸。

員林警方從監視錄影器畫面和可能逃逸路線比對，鎖定林男，前往其住家埋伏，趁林男騎機車返家時上前逮捕，警方從其機車置物箱內找到犯罪工具、鐵撬、砂輪機還有十字起子等等，並於其住處取出吸食毒品工具。林男坦承之前在5個鄉鎮，犯下9起竊案。

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