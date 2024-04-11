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嘉義縣新港生炒鴨肉羹 近百張發票遭竊警追回58張

新港生炒鴨肉羹近百張發票失竊，業者上傳遭竊過程畫面提醒店家注意。（業者提供）

新港生炒鴨肉羹近百張發票失竊，業者上傳遭竊過程畫面提醒店家注意。（業者提供）

2024/04/11 20:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣知名小吃新港生炒鴨肉羹10日驚傳近百張發票遭竊，經業者報警處理，警方查出張姓男子、曾姓女子涉嫌重大，雖2人稱僅拿走並歸還58張發票，警方仍依竊盜罪嫌函辦；業者今將影片剪輯成短影音上傳臉書，提醒店家注意防範。

嘉義縣警察局民雄分局新港分駐所接獲報案，不到1天就追查到78歲張姓男子、57歲曾姓女子涉案重大，通知2人到案說明，2人聲稱看到有3、4月還未兌獎的發票，一時起貪念拿走，很後悔，已經歸還58張發票。

新港生炒鴨肉羹業者表示，失竊的發票是已經打好並準備隨宅配貨品寄出的發票，原本用夾鏈袋裝好，放置在桌上，10日下午2點40幾分發現整疊發票不翼而飛，詢問店內人員都沒人拿走，調閱監視器畫面發現，一對到店裡用餐客人，先拿著發票端詳一會兒，接著將整包發票拿走，連忙報警處理。

業者表示，失竊發票共97張，雖歸還了58張，然而其中有3張金額不符，認為涉案的男女沒有悔意，雖然發票透過電子作業可作廢，然而帳目因此被打亂，後續還要向國稅局說明、處理報稅問題，花很多時間，也因此發現，原來發票比放在一旁的膠帶、辣醋還值得偷，才上傳影音提醒其他店家注意。

而行竊過程的畫面經網路分享，吸引網友留言「太誇張了，連發票也偷？」「到底甚麼心態想做這種事」還有人罵「好貪心啊！」、「開發票不是得報稅嗎？還是要直接作廢了（氣）」。

張姓男子遭控拿走一疊未兌獎發票。（業者提供）

張姓男子遭控拿走一疊未兌獎發票。（業者提供）

畫面顯示男子拿發票給女子看。（業者提供）

畫面顯示男子拿發票給女子看。（業者提供）

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