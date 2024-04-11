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宜檢補正程序瑕疵上訴 女檢年終「考績丙」興訟發回更審

最高行政法院認為，宜蘭地檢署已在復審程序終結前，給予劉女陳述意見，將程序瑕疵予以補正，上訴有理由，今廢棄北高行判決，發回更審。（記者楊國文攝）

最高行政法院認為，宜蘭地檢署已在復審程序終結前，給予劉女陳述意見，將程序瑕疵予以補正，上訴有理由，今廢棄北高行判決，發回更審。（記者楊國文攝）

2024/04/11 19:51

〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭地檢署女檢察官劉憲英2019年年終職務評定結果被評為「未達良好（考績丙等）」，劉憲英不服，提告請求撤銷宜檢的職務評定。台北高等行政法院認為，職務評定的原處分作成前，未給劉憲英陳述意見機會，有程序瑕疵，判決撤銷，宜檢不服，提起上訴。最高行政法院認為，宜檢於復審程序結束前，已給予劉憲英陳述意見機會，已對程序瑕疵予以補正，上訴有理由，今廢棄北高行判決，發回更審。

女檢察官劉憲英不服宜蘭地檢署於2020年5月將其2019年的年終職務評定結果為「未達良好」，同年6月並經銓敘部核定，經提起復審後，仍遭公務人員保訓委員會駁回，而提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，年終職務評定為「未達良好（考績丙等）」的處分，屬於不利的行政處分，依行政程序法102條的規定，在原處分做成前，應給予受評人女檢察官劉憲英有陳述意見的機會。

北高行審理認定，宜檢在此件職務評定的處分作成前，未給予劉憲英陳述意見機會，有程序瑕疵，且無從補正，明顯違法，判劉憲英勝訴。

宜檢不服，提起上訴，最高行政法院指出，宜檢於復審程序結束前，已給予劉憲英陳述意見的機會，已對未給予劉憲英陳述機會的程序瑕疵，予以補正，宜檢上訴有理由，今廢棄北高行判決，發回更審。

檢察官年終職務評定結果，分為「未達良好」及「良好」，絕大多數人的職務評定為「良好」，若結果是「未達良好」形同公務人員考績丙等，不但影響年終獎金，也可能影響升遷機會。

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