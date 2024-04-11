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辦案正確率低於全國平均！「退案王」前檢察官吳志成考績丙興訟 敗訴確定

「退案王」前檢察官吳志成不滿2021年考績吃丙興訟，最高行政法院判吳敗訴確定。（記者楊國文攝）

「退案王」前檢察官吳志成不滿2021年考績吃丙興訟，最高行政法院判吳敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/04/11 19:41

〔記者楊國文／台北報導〕原任宜蘭地檢署檢察官、有「退案王」稱號的的吳志成，不滿2021年年終職務評定被宜檢評為「未達良好」（考績丙等）」，提起行政訴訟，要求撤銷。台北高等行政法院審理認定該職務評定結果於法有據，判吳志成敗訴；吳不服上訴，最高行政法院認為吳辦案無罪件數及無罪率為宜檢最高，辦案正確率也低於全國平均，今判吳敗訴確定。

日前，吳志成也因2019年年終職務被宜檢評定為「未達良好」（考績丙等）」，提起行政訴訟，要求撤銷，但台北高等行政法院認為吳2019年不僅整體辦案成績低於全署平均值，其偵查起訴案經法院判決無罪率，也是全署之冠，判吳敗訴，吳上訴後，最高行政法院仍判吳敗訴確定。

事實上，吳是2019年、2020年、2021年因起訴案件無罪率最高者，辦案正確率也低於全國平均值等理由，均被宜檢職務評定為「未達良好」，也是全國唯一連續三年被評為「未達良好的第一人」，已連續三年考績吃丙，因此被法界戲稱為「退件王」；法界透露，考績吃丙約損失2個月的考績獎金，現年67歲的吳志成在連三年考績吃丙後，已於2022年6月退休。

本案是吳志成不服2021年年終職務評定被評為「未達良好」，考績吃丙，提起復審要求撤銷處分，遭台北高等行政法院判決駁回後，上訴最高行政院。

最高行政法院審理認為，吳志成擔任檢察官時，其2021年通案辦案成績部份，共有34名起訴或聲請簡易判決處刑案件，經判決無罪確定，占全署無確確定15.38％，無罪案件及無罪率為全署最高，其2021年辦案正確率為95.5％，低於全署檢雪官平均辦案正確率96.5％，低於全國各地檢署檢察官平均辦案正確率95.4％。

最高行認定，綜合吳的學識能力、品德操字、警業精神和辦案品項等項目評核後，認定吳確有檢察官職務評定辦法第7條第3項第7款「違反職務上之義務、怠於執行職務或言行不檢，足認評列良好顯不適當」及第8款「綜合評核受評人之學識能力、品德操守、敬業精神、辦案品質、辦理事務期間及數量，足認評列良好顯不適當」等消極事由，因此宜檢將吳2021年年終職務評定結果為「未達良好」，並無不當，判他敗訴確定。

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