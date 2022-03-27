宜檢「翻船冠軍」辦案差吃丙 興訟碰壁

宜檢職務評定審議會認定檢察官吳志成（見圖）結案品質草率輕慢，決議給予未達良好（考績丙等）。吳志成不服，興訟要求撤銷考丙，被台北高等行政法院駁回。（記者吳政峰翻攝）

2022/03/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭地檢署檢察官吳志成，二○一九年辦案成績不到九十分，再議維持率未達六成，遠低於九成二的平均值，且全地檢署起訴但判決無罪的案子，他就佔了一成七，被宜檢職務評定審議會認定結案品質草率輕慢、敬業精神有待加強，決議給予未達良好（考績丙等）。吳志成不服，興訟要求撤銷考丙，被台北高等行政法院駁回。

辦案成績遠低於平均值

痛失兩月36萬考績獎金

吳志成現年六十五歲，中興大學法律系畢業，司法官學院廿八期結業，辦案風格特立、法律見解獨行，曾在值班時消失，轄區發生命案當下警方找不到他，只好將凶刀留在死者身上；也曾把非法槍枝發還嫌犯，甚至未傳喚被告陳述意見就起訴。因辦案品質有問題，一年內被主任和檢察長核退上百件。

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吳志成二○一九年辦案成績不到九十分，低於宜檢平均值的九十四分；辦案維持率九成，低於宜檢的九成五；再議維持率（不起訴案件送高檢署覆核正確性）更只有五成三，遠遠落後全署的九成二；他起訴的案件，最後判決無罪的人數高達卅七人，佔全地檢署一成七，是宜檢的「翻船冠軍」。

宜檢職評會參酌吳志成的平時考評紀錄表，發現他的辦案品質、學識能力、品德操守、敬業精神等四個項目上，共有十七個子項被列為Ｃ級、十九個子項Ｄ級、一個子項Ｅ級；且辦案屢有違反正當法律程序，結案品質草率輕慢的情形。

檢察長和主任還在考評表「個人具體優劣事實」欄，詳載「偵查案件有未經傳喚即起訴或聲請簡判，經書面提醒，仍有相關情形」、「辦案應積極」、「對偵查案件一再不傳喚當事人即行結案，屢書面勸誡不聽，有違當事人權益及辯論正當程序」、「對案件事證及法律見解未予詳研，即行偵結」等負面評價。

吳志成自認評定無意義 高等行政法院打臉駁回

職評會認定，吳志成辦案品質不佳，敬業精神有待加強，決議打丙等，送交檢察長覆核同意，再提送檢察官人事審議委員會審議通過，報請法務部長核定拍板。

吃考丙將痛失兩個月、約卅六萬元考績獎金，吳志成不服，打行政訴訟要求撤銷處分，主張檢察長與主任要求他每個案件都要傳喚被告，干涉檢察官辦案權限，相關數據也未說明個案的最終結果，用以做為評定標準並無意義。

台北高等行政法院調閱職務評定資料後，認為評定程序未違反法官法、職評辦法，也沒有對事實認定違誤、或不符一般價值判斷標準、不符行政法原理等問題，處分無誤，判吳敗訴；可上訴。

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