司法官不適任卻無法汰除 法界：修法建立考丙三振條款

宜蘭地檢署資深檢察官吳志成，被宜檢認定辦案成績不佳，連續三年吃考丙，卻因「法官法」缺乏相關規定，以致無法直接移付評鑑。（資料照）

2022/03/27 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕宜蘭地檢署資深檢察官吳志成辦案成績不佳，連續三年吃考丙，被認為不適任司法官，但「法官法」無相關規定，無法直接移付評鑑；他到今年已主動申請退休，才將卸下檢察官一職。全國律師聯合會理事長陳彥希指出，連續三年職務評定未達良好，卻無法討論可否淘汰，顯示法官法仍有精進空間。

法官法第九十五條規定「有廢弛職務、侵越權限或行為不檢者，加以警告」；第九十六條敘明「經警告後一年內再犯，或經警告累計達三次者，視同情節重大」可移付評鑑或送法務部，討論是否有移送職務法庭懲戒的必要。

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陳彥希認為，警告是基於司法官單一或多個違失行為，綜合評價所做成的處分，而職務評定則是一整個年度的總評，按理，職務評定做成的結論不只全面、也更具價值，卻沒有「三振條款」，不太合理。

陳彥希表示，職務評定的項目既然更廣且多元，對於「適任性」的認定強度自然就應更高，建議司法院考慮研修「法官法」，把「累計三次考丙」納入移付評鑑或送司法行政審查範疇。不過他也指出，吳志成辦案，起訴前未傳喚當事人到庭說明一事若屬實，已違反刑事訴訟法，侵害防禦權，構成職務上違失，應可達移付評鑑門檻。

一名司法行政首長認為，考丙三次逕送評鑑是可考慮的方向，但不應將其性質視為懲處，以免記警告後又打考丙，有違反「一事不二罰」疑慮；此外，修法也要排除每年必定拿丙等的優遇司法官，避免濫傷無辜。

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