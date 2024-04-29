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女通緝犯「寄生」看護身分！19年爽出國39次

王姓女子遭檢方通緝並限制出境，19年來寄生楊女身分，爽出國39次。示意圖。（資料照，本報合成）

王姓女子遭檢方通緝並限制出境，19年來寄生楊女身分，爽出國39次。示意圖。（資料照，本報合成）

2024/04/29 10:08

〔記者蘇福男／高雄報導〕王姓女子因毒品案遭檢方通緝並限制出境，王父愛女心切，竟然請楊姓女看護持女兒照片申辦以楊女為名的身分證及護照，19年來王女「寄生」楊女身分，爽出國39次，直到前年才東窗事發，高雄地方法院依違反入出國移民法、護照條例，判王女3年徒刑，楊女則處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，王女2003年因涉毒品案，被台中地檢署發布通緝並限制出境，王父愛女心切，見楊姓女看護年紀、外貌與女兒相仿，因此請楊女持女兒照片至戶政事務所、外交部南部辦公室申辦以楊女為名的身分證及護照，從此王女便以冒名楊女的身分過活。

王女從2012年至2016年間，持楊女護照順利出國多達39次，短則當天歸國，長則出國4、5天。

2022年1月，王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，至戶政所辦理更名，將名字變更為楊女舊名（楊女本姓王，2021年才改姓楊），打算從此以新身分過活，卻被外交部人員發覺護照照片有異，函請警方調查，全案才曝光。

檢警調查時，王女坦承當年因案通緝，父親告知她楊女姓名及身分證號，便假冒楊女身分生活，但直到2012年父親過世前才從其手中拿到假護照。

楊女則指稱，當年是配合王父要求，以自己名義申辦貼有王女照片的身分證和護照，但對於王女持護照出國並不知情。

但檢警發現，楊女除2003年幫王女申辦假護照，2013年再以同樣手法，委託旅行社幫王女代辦護照，2次都未被外交部人員發現。

高雄地院法官依據2人犯行，王女持假護照出國39次，每次論1罪，依禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，各處7至8月有期徒刑，合併應執行3年，楊女依交付護照供冒名使用罪，處有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。

至於楊女幫王女代辦假身分證部分，因當時戶籍法並未對變造身分證科以刑責，基於罪刑法定主義及法律不溯及既往原則，判楊女無罪。

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