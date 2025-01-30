國道多處壅塞 下午18處地雷路段

南區路況預報。（高公局提供）

2025/01/30 13:04

〔記者林志怡／台北報導〕大年初二出遊、返鄉車潮湧現，高公局指出，今日上午國道1號、國道3號、國道5號、國道10號出現車多壅塞情況，並有多起小客車追撞事故影響車流，今日下午國道1號南向、國道3號南向、國道5號南向與北向、國道4號西向、國道6號西向、國道10號東向計18個路段將有車多壅塞情況。

高公局說明，截至今日上午11時，國道全線交通量為42.9百萬車公里，預估今日交通量為137百萬車公里，仍在預期流量之範圍內，但南向壅塞路段方面，包括國道1號南向楊梅端－新竹系統，國道3號南向樹林－高原、霧峰系統－南投、關廟服務區－燕巢系統等。

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北向壅塞路段則有國道1號北向圓山－汐止、內壢－泰山轉接道、台中－台中系統、仁德系統－台南系統、鼎金系統－高科，國道1號高架北向中壢轉接道－機場系統，國道3號北向樹林－中和，國道5號北向宜蘭－頭城等；國道10號東向左營端－燕巢系統也有車多情況；其餘路段行車大致正常。

高公局預判，今日下午重點壅塞路段為國道1號南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國道3號南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國道5號南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國道4號西向潭子系統-豐勢、國道6號西向舊正-霧峰系統；國道10號東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段，其中國道5號南向用路人建議於傍晚5時後出發。

此外，高公局指出，今日上午8時15分於國道1號北向324.7公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時43分排除，造成後方車流回堵4公里；10時24分於國道1號高架北向49.5公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午11時00分排除，造成後方車流回堵6公里，10時46分於國道10號東向11.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於上午10時55分排除，造成後方車流回堵7公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

中區路況預報。（高公局提供）

北區路況預報。（高公局提供）

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