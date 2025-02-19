紙雕師追砍超商店員13刀致死一審判死 高院更一審改判無期

蔣姓紙雕師不滿被勸戴口罩，追砍超商店員13刀致死，一審判死，高院更一審今改判無期徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

2025/02/19 10:30

〔記者楊國文／台北報導〕桃園紙雕師蔣嘉凱不滿4年前正值疫情嚴峻時期被勸應戴口罩，竟返家換穿風衣變裝，持刀再返回超商，一路砍殺超商店員的胸部等要害共13刀至傷重不治，但他辯稱平時有服用精神藥物，沒有案發時的記憶，一審認定蔣男乃預謀殺人判死，高等法院則認定蔣男因藥物濫用，行為時辨識能力減低，改判無期徒刑；經最高法院撤銷發回後，高等法院更一審今判決蔣無期徒刑、褫奪公權。可上訴。

蔣嘉凱今被提訊聽判，當得知判決無期徒刑時面無表情。庭後對媒體詢問「是否後悔殺人？」、「有無賠償並向被害家屬道歉？」等問題，均未回應，隨即步上囚車返回看守所。

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現年43歲的蔣嘉凱，在2021年11月21日凌晨4時到桃園巿龜山區某超商購物，因正值防疫期間，卻未戴口罩，當時30歲的蔡姓男超商店員勸說「你的口罩呢？」、「還是戴一下」等話；蔣嘉凱心生不滿，負氣未結帳即離去。

不久，蔣嘉凱返家戴口罩回到超商，回嗆店員蔡男「這樣可以嗎？」，與蔡男發生口角，憤而將口罩脫下丟向蔡男的臉部後負氣離去。

蔣嘉凱越想越氣，立即換穿黑色風衣、黑色圓帽、黑色長褲並持刀，第3度進入超商，比手勢叫蔡男到超商門口。蔣嘉凱趁蔡男不注意之際，隨即拿出彎刀朝蔡男胸部等處砍殺多達13刀，其中，3刀刺中心臟、5刀刺傷胸部，蔡男因傷重在超商門口不支倒地。經緊急送醫搶救，蔡男仍因傷重、失血過多身亡。

蔣嘉凱到案辯稱，和蔡男沒有恩怨，也無殺人動機，沒有案發時的記憶，平時有服用精神藥物，屬濫用的習慣；辯護律師稱蔣並無殺人故意，不可能因一個口罩紛爭而殺人，案發後雖稱「可惜了」，但從他後續莫名發笑等情形，應是受高劑量的安眠藥物影響，精神並非處於正常狀態。

桃園地院審理認為，蔣嘉凱有預謀殺人的直接故意，且當時並無精神障礙或其他心智缺陷情形，雖符合自首要件，但當時無悔悟之心，判處死刑、褫奪公權終身。

高等法院審理認定，蔣嘉凱自2015年底起，因病長期服用鎮靜、助眠或抗焦慮藥物，但未依醫囑用藥，反而自行調整藥量並濫用，尤其案發當日，蔣陸續服用鎮靜助眠及抗焦慮劑、止痛藥等藥物後才前往超商發生此案，其犯行是藥物濫用所致，改判無期徒刑。全案上訴最高法院。

最高法院指出，蔣嘉凱犯案前，是否確有異常濫用藥物行為、對其控制能力有無影響等因素，有未盡調查之處；另外，醫院鑑定報告共有2份，高院採用對蔣有利的鑑定結果，但沒有說明對蔣不利的鑑定報告為何不可採的理由，因此撤銷發回更一審。

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