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    涉綠能貪污期約收賄1千萬元 國民黨前立委廖國棟起訴

    國民黨前立委廖國棟又因涉貪被起訴。（資料照）

    國民黨前立委廖國棟又因涉貪被起訴。（資料照）

    2025/02/19 10:16

    〔記者王定傳／台北報導〕國民黨前立委廖國棟涉嫌向業者期約收受1千萬元賄賂，幫業者以召開協調會及交辦等方式，向經濟部水利署及南區水資源局施壓，要求重啟「牡丹水庫水域太陽能光電發電系統計畫」招商案，事後收賄得手500萬元，台北地檢署今日依貪污治罪條例起訴廖國棟、廖的助理洪天盛等5人。

    檢方調查，2016年間，經濟部水利署為了配合政府綠色能源政策，曾由水利署南區資源局規劃屏東縣牡丹水庫設置太陽能發電系統，並於2017年公告「牡丹水庫水域太陽能光電發電系統計畫」招商案，但都沒有廠商參與而流標，2018年停止本案執行。

    檢方調查，有業者獲知此事後，為了使水利署及南水局重啟本案計畫發包作業，以利投標，遂於2019年間透過洪天盛拜託廖國棟以立院經濟委員會委員職務職權施壓，要求相關單位重啟計畫，期約給廖國棟1千萬元賄賂。

    檢方調查，廖國棟收到部分前金後，於2020年數度邀集水利署及南水局官員、職員赴立院召開協調會，要求與會人員重啟本案計畫招標作業外，以及降低本案計畫廠商過往開發太陽能實績條件，使向洪行賄的業者能符合相關資格，並交辦水利署重啟本案計畫；廖國棟透過洪天盛陸續向業者索賄得手500萬元，交付地點包含北市青島東路上的「呷尚寶」早餐店。

    廖國棟先前因立委集體收賄案，一審被判8年6月徒刑，前年棄選，又被查出他於立委任內，涉嫌指示其辦公室主任丁復華，協助中國浪潮集團在台投資成立的「數字雲端」公司通過增資案，並向說客孔祥科收取70萬元賄款，台北地檢署去年依貪污等罪起訴廖國棟等3人。

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