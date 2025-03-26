變來變去！台北中山商圈斑馬線塗銷又重劃 5月通盤檢討

南西誠品與新光三越三館間斑馬線26日已重新繪設。（記者林承鴻攝）

2025/03/26 20:18

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運中山站1號、4號出口間，18日啟用20公尺寬行穿線（斑馬線），同步施行24小時行人專用時相。隔一天19日市府塗銷誠品生活南西和新光三越南西店三館間以及台北牛乳大王前2處行穿線，令許多民眾相當困惑如何行走；今（26）日2處行穿線重繪，將維持至5月份1號出口完工，屆時市府將再重新規劃路口意象。

心中山線形公園兩側行穿線19日遭塗銷後，許多民眾以為過馬路得繞ㄇ字型，批評不直覺又不方便；走已被塗銷的行穿線痕跡又擔心會違規。

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交通局澄清，於行人專用時相內，民眾可於路口範圍自由穿梭，斜向、直向、橫向通行，無須繞道。交通局表示，24日相關單位會勘後發現塗銷行穿線處穿越需求仍高，因此今天白天又將塗銷的行穿線重劃。

交工處管制設施科科長許銓倫表示，配合5月捷運中山站1號出口完工預定時程，之後會重新規劃整個路口意向，屆時包括標線、鋪面等都有可能會改變，希望讓用路人清楚知道這是一個大路口。處長張建華說，民眾較熟悉的對角線行人穿越道線也是方案之一，正在套繪中，還沒有定案。

當地民安里里長王俊堯說，其實應該要等中山站1號出口完工後再去繪設新的行穿線，否則現在1號出口處並沒有足夠空間讓行人等待過馬路，但現在卻反過來。王俊堯說，現在是過渡期，隨著5月底1號出口完工，市府會全面性通盤檢討，如何讓行人最安全又方便地通行。

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