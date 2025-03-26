警大陣仗嚇阻有效 白狼張安樂神隱不敢現身統促黨部

白狼友人陳姓男子表示「狼哥僅專注在統促黨黨務」。（記者徐聖倫攝）

2025/03/26 16:43

透過友人表示不會干涉竹聯幫選幫主

〔記者徐聖倫、陸運鋒／新北報導〕竹聯幫幫主繼位人選已確定為愛堂創堂堂主「扣頭仔」劉振南，但統促黨總裁「白狼」張安樂不接受，力推前地堂堂主「鍾馗」李宗奎接任，預告今在統促黨部自行布達。警方接獲情資，荷槍實彈大陣仗守在統促黨部，公告「敢宣布就逮人」，張安樂經考慮後透過友人表示「今天不會到場」，並否認預計自行宣布繼任者一事。

警方接獲情資，張安樂欲於今下午3時於新北市中和區建康路統促黨部宣布力挺李宗奎接任幫主，消息一出引來媒體追逐，新北市警局、刑事局則派員荷槍實彈嚴陣以待。警方除在7樓黨部門口派員把守，大樓1樓大門亦有保安大隊、刑警大隊、中和分局警力荷槍實彈嚴陣以待，該大樓進出嚴格控管，守株待兔等待張安樂等人出現。

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眼見開會時間將近，張安樂遲遲未現身，警方大陣仗產生嚇阻效果，下午3時左右，張安樂的陳姓友人出面向媒體表示「狼哥不會來了」。陳姓友人指出，許多媒體沒有經過證實，報導張安樂推舉李宗奎接竹聯幫主、投票選幫主等情事，而昨晚在台北市第一飯店敘香園僅是老朋友單純餐敘而已，與竹聯幫事務無關。

陳姓友人表示，張安樂目前以統促黨黨務為主，不會干涉竹聯幫選幫主，今天他本要出面解釋，但消息被誤傳成要推舉鍾馗、自行布達等，又見到警方這麼大的陣仗，因此決定取消行程，避免再引起不必要風波。

新北市警局嚴正表示，轄內不論何時、何地、何人，只要高調大動作宣布幫派事務，就會依「組織犯罪防制條例」第3條「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑」、「刑法」第154條「參與以犯罪為宗旨之結社者，處3年以下有期徒刑」等嫌疑，即刻立案偵辦並逮人。

警方大陣仗荷槍實彈嚇阻有效用，白狼神隱未現身。（記者徐聖倫攝）

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