週四高溫飆34度！北部空品不佳

週四白天高溫上看34度。示意圖。（資料照）

2025/03/26 21:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（27日）各地多為晴到多雲，西半部高溫可達34度；金門、馬祖、台中以北及夜晚、清晨的彰化至高雄地區，易有局部低雲或霧恐影響能見度，東南部地區則有焚風發生機率。而北部空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象署預報，週四因西南風的影響，全台各地仍為晴到多雲的天氣，只有恆春半島有零星短暫雨；中南部山區午後亦有零星短暫陣雨。而明日晨起，台灣東北部海面的平均風力，將增強至6級；雷雨區的最大陣風則是9級，下午起台灣東南部海面的平均風力，恐將增強至6到7級；最大陣風為9級，船隻請特別注意。

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溫度方面，週四白天高溫炎熱，西半部高溫約32到34度；東半部則是30到32度，尤其南部近山區及受焚風影響的台東至大武沿海地區，恐有接近35度左右的高溫，外出請做好防曬並多補充水分，但日夜溫差大，夜晚清晨仍稍涼，各地低溫約19至22度，早出晚歸要增減衣物以免受涼，澎湖全天約22至27度；金門是18至26度；馬祖為17至24度。

天氣風險公司指出，週四天氣普遍是晴時多雲，氣溫還是普遍偏高，但日夜溫差會縮小一些，僅午後的中南部山區，會有零星短暫雨的機會，而金馬及西半部的早晚時段，則有發生起霧的機會。

紫外線指數部分，週四宜蘭縣、花蓮縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台東縣、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣為「過量級」；其餘縣市均為「高量級」。

​空氣品質方面，週四環境風場為西南風，而北部位於下風處，污染物稍易累積。花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

週四白天高溫炎熱，各地高溫約30到34度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週四為「過量級」跟「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週四北部位於下風處，污染物稍易累積。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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