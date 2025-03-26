中士蔡學良中彈身亡案 蔡媽媽在東檢靜坐到8月回覆重啟調查結果

監察院函請台東地檢署8月底前回復空軍中士蔡學良中彈身亡案調查結果，蔡媽媽尤瑞敏到東檢前靜坐到8月底。圖為蔡媽媽3月初到東檢抗議。（資料照，記者劉人瑋攝）

2025/03/26 20:15

〔中央社〕空軍中士蔡學良97年間在靶場中彈身亡，東檢109年再度重啟調查，目前偵辦中。監察院函請東檢8月底前回覆調查結果。蔡媽媽今表示，她會在東檢大門靜坐至8月底，配合調查。

民國97年5月間，防空砲兵指揮部第954旅第625營前往台東太平營區實施65步槍歸零射擊，中士蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。

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當時軍方向詢問的媒體表示，是意外遭流彈射擊；不過，後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。

洪仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，家屬要求重新調查蔡學良案，並控告部隊長官殺人，民國103年蔡學良案發給台東地檢署重新偵辦。

民國104年台東地檢署以案發時無人目擊，現場的官兵說，當時聽到槍響回頭看，蔡學良中彈倒地，身旁一把步槍，法醫驗屍蔡學良口中有稍許灼痕，而當時的搶救醫院也表示蔡學良送醫時雙唇紅腫，再經過豬皮實彈射擊，認為蔡學良死於自殺，予以不起訴結案。

109年3月9日蔡學良母親尤瑞敏在司改會成員陪同下，召開記者會，提出國防部委託台大法醫學院李俊億教授進行實彈鑑定，蔡學良並非死於步槍子彈，並向台東地檢署聲請重新調查至今。

由於案件未有進一步發展，尤瑞敏去年12月向監察院陳情，監察院今年2月間去函台東地檢署「深入查明」，並於今年8月底前回復監察院。

尤瑞敏從今年2月底就前往台東地檢署大門旁靜坐，並且在路旁掛起大型布條訴冤；3月22日總統賴清德到台東市天后宮參拜時，尤瑞敏闖封鎖線陳情，事後賴總統接見聽取訴求。

尤瑞敏今天持續前往台東地檢署靜坐，並再次遞狀給台東地檢署表示，關於蔡學良案調查所需的手槍測試資料，台大法醫研究所教授李俊億表示，若地檢署正式去函申請，李俊億願意提供相關數據與研究成果，以協助鑑識分析。深信，透過科學方式，能夠釐清蔡學良的致命槍傷與實際凶器之間的關聯，為案件提供關鍵證據，避免任何誤判或遺漏。

尤瑞敏表示，監察院通知她要配合台東地檢署調查，隨時提供資料，因此她從2月底就到地檢署大門靜坐，等候地檢署隨傳隨到，但至今都沒被傳喚，她會繼續靜坐至8月底，有必要會搭帳棚，日夜配合檢方調查。

記者透過LINE訊息詢問台東地檢署，但至截稿前未讀未回。相關問題中央社記者24日詢問東檢時，主任檢察官陳妍萩回應，目前正就與本案相關全部案卷，審慎研議處理中。

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