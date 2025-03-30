柯文哲戒護就醫不到2小時 台北看守所：未達留院標準

前民眾黨主席柯文哲仍羈押在台北看守所，29日晚間再度戒護就醫，由於未達留院標準，不到兩小時又返回看守所。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/30 09:49

〔記者吳昇儒／台北報導〕羈押於台北看守所的前民眾黨主席柯文哲先前傳出身體不適情形，經評估已獲改善；所方指出，昨日（29日）晚間6時40分再次接獲反映身體不適，雖生理數據無異，由於屬「健康高風險個案」，立即按醫療處遇啟動應變機制，晚間9點55分戒護外醫，因未達留院標準，深夜11點30分離院，午夜約12時已返抵看守所，目前身體狀況穩定。

現任民眾黨主席黃國昌昨天傍晚5時許到看守所大門靜坐，遞狀替柯文哲聲請自費找醫師入所看診，還在地上鋪著「給柯P妥善醫療、要把柯P關到死嗎？」字樣白布條，隨後聚集大批柯文哲支持者。

請繼續往下閱讀...

所方說明，昨晚6時40分接獲反映，指柯文哲身體不適，雖平時均有持續密集監測柯文哲健康，且其生理數據與平常無異，但因屬健康高風險個案，經聯繫合作醫院，安排所需醫療資源後，晚間9時55分派員戒護外醫，深夜約11時30分離開醫院，11時57分返回看守所。

台北看守所今日也針對戒護外醫部分對外說明指出，醫師就柯文哲所反映不適的症狀及先前病症治療恢復情形檢查後，評估未達留院標準，返所後持續監測健康並按醫囑照護，目前狀況穩定，將隨時注意身體變化提供所需醫療資源；而個案醫療情形，屬個人隱私，無法說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法