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    全面噤聲！曼谷倒塌大樓為中企承建 胡錫進發文也被刪

    泰國曼谷由中國中鐵子公司「中鐵十局」承建的大樓，在緬甸強震中倒塌，中國對此全面噤聲。（歐新社）

    泰國曼谷由中國中鐵子公司「中鐵十局」承建的大樓，在緬甸強震中倒塌，中國對此全面噤聲。（歐新社）

    2025/03/30 09:42

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，泰國曼谷受此影響導致大樓工地倒塌，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進旋即在微博指稱這座樓的品質八成有問題，不過，由於該棟建物是中國中鐵子公司「中鐵十局」承建，中國網路上許多文章都被刪除，胡錫進的發文也不例外。

    從目前網路上流傳的擷圖可以看到，胡錫進指稱這是他從新聞上見過最慘烈的大樓被震塌場景，推測有不少工人被埋住。胡錫進說，曼谷當時震得並不厲害，畢竟離震央挺遠的，因此這棟倒塌大樓的設計和品質估計要被追究。

    然而，胡錫進的文章隨即從微博下架，除此之外若以「中鐵十局」當關鍵字在微博搜尋，不難發現相關文章幾乎都已消失，連「曼谷大樓」這種沒有直接指涉中企的關鍵字，也找不到建物坍塌的相關消息。

    中國網友見狀紛紛湧進胡錫進微博留言，直呼「為何之前的帖子又刪了啊」、「泰國大樓呢」、「中鐵大樓呢」，還有人感嘆一看到全網文章都被刪除，就大概知道是怎麼回事了（指中鐵十局施工品質和倒塌有關）。

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