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    暗殺？疑普廷車隊豪車爆炸 莫斯科街頭驚魂

    一輛疑似隸屬於普廷公務車隊的豪華轎車，29日在莫斯科街頭爆炸。（圖擷取X）

    一輛疑似隸屬於普廷公務車隊的豪華轎車，29日在莫斯科街頭爆炸。（圖擷取X）

    2025/03/30 09:18

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科在29日發生豪華轎車起火燃燒意外，而這輛豪華轎車疑似隸屬於總統普廷公務車隊，事件發生後也引發外界對於普廷可能遭暗殺的疑慮。

    綜合外媒報導，事件發生於莫斯科俄羅斯聯邦安全局總部北邊的一條街道上，這輛「奧魯斯」（Aurus）豪華轎車是普廷的公務車隊之一，29日晚間該車突然發出巨響，隨後車頭開始冒出火光，火勢隨即蔓延至整兩車。附近店家及餐廳人員急忙拿出滅火器協助滅火，警消到場後則迅速控制火勢。

    目前仍不清楚爆炸原因，以及當時車內是否有人員在內，不過整起事件並沒有人受傷。此事發生過後，將進一步加劇普廷對自身安全的擔憂。

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