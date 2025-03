暗殺？疑普廷車隊豪車爆炸 莫斯科街頭驚魂

2025/03/30 09:18

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科在29日發生豪華轎車起火燃燒意外,而這輛豪華轎車疑似隸屬於總統普廷公務車隊,事件發生後也引發外界對於普廷可能遭暗殺的疑慮。

綜合外媒報導,事件發生於莫斯科俄羅斯聯邦安全局總部北邊的一條街道上,這輛「奧魯斯」(Aurus)豪華轎車是普廷的公務車隊之一,29日晚間該車突然發出巨響,隨後車頭開始冒出火光,火勢隨即蔓延至整兩車。附近店家及餐廳人員急忙拿出滅火器協助滅火,警消到場後則迅速控制火勢。

目前仍不清楚爆炸原因,以及當時車內是否有人員在內,不過整起事件並沒有人受傷。此事發生過後,將進一步加劇普廷對自身安全的擔憂。

