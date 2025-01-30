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    大埔5.6地震影響 高鐵部分列車延誤40至70分、台鐵行車漸恢復

    今早地震期間，高鐵計有9列車行經影響區域。示意圖。（資料照）

    今早地震期間，高鐵計有9列車行經影響區域。示意圖。（資料照）

    2025/01/30 12:24

    〔記者林志怡／台北報導〕嘉義大埔今日上午發生芮氏規模5.6的地震，且地震期間高鐵計有9列車行經影響區域。高鐵公司說明，公司已啟動軌道、電力及土建維修人員地面巡檢，但巡檢期間，受地震影響路段，部分車次延誤40至70分鐘；台鐵公司則表示，目前路線、電力、號誌均正常，行車運轉已在逐漸恢復中。

    高鐵公司表示，今日嘉義大埔地震期間於台中至台南路段測得1至2級地震告警，共有9班次列車恰經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全，後公司立即成立緊急應變中心（EOC），並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建維修人員地面巡檢。

    此外，高鐵公司說明，受地震影響路段，部分車次延誤40至70分鐘，台灣高鐵公司感謝旅客於天災期間的配合與耐心等候，如有任何疑問可就近洽詢車站服務人員，亦特別提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢：台灣高鐵企業網站>關於高鐵>最新公告，高鐵公司將即時於首頁公告最新營運資訊。

    台鐵公司則表示，地震發生後，公司針對受影響路段採取減速行駛措施，並啟動相關巡檢機制，目前路線、電力、號誌均正常，行車運轉逐漸恢復中，請旅客隨時注意行車資訊及通告。

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