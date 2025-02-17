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    史上最多！4個月141母龜登南沙太平島產卵 估可孵3.5萬幼龜

    史上最多！南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬隻幼龜。（海保署提供）

    史上最多！南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬隻幼龜。（海保署提供）

    2025/02/17 09:32

    〔記者洪定宏／高雄報導〕海洋保育署去年6月至9月在南沙太平島調查發現，短短4個月內，共記錄到141隻母綠蠵龜上岸產卵，累計221個卵窩，遠高於台灣其他產卵地的紀錄，預估可孵出3萬5000隻幼龜，都是歷年最多。

    海保署強調，南沙太平島距離台灣本島約1600公里，綠蠵龜產卵數量為全國之冠，台灣其他重要產卵地如小琉球和望安，每年記錄不到10隻產卵母龜，蘭嶼約10至20隻，總卵窩數更不到40窩。

    研究團隊發現，這次南沙太平島產卵母龜都是綠蠵龜，並記錄到台灣過去未見的最小體型產卵個體，背甲曲線長度僅84公分，顯示該區可能有大量年輕母龜首次加入產卵行列。

    特別的是，研究團隊觀察到多次近岸交配行為，進一步證實太平島不只是產卵地，更是海龜完整繁殖週期的重要場域。

    海保署指出，2024年6月至9月共記錄到221窩海龜卵，以每窩平均70顆計算，估計12個月產卵量達5萬顆，依照目前約70%的孵化率，預計可孵出3萬5000隻幼龜。

    然而，海龜族群存活率極低，平均每1000隻幼龜僅約1至2隻能存活至成年。由於成年母龜會回到自己出生的海灘產卵，研究團隊推估，約20年後，只剩36隻成年母龜返回太平島產卵。

    南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬隻幼龜。（海保署提供）

    南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬隻幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

    南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬幼龜。（海保署提供）

    南沙太平島141隻母綠蠵龜產221個卵窩，預估可孵3.5萬幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

    孵出的幼龜。（海保署提供）

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