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司法明日之星脫「紫袍」 國考舞弊殺手范家振轉任律師

前高雄地檢署檢察官范家振，近日因家庭因素，脫去「紫袍」轉任律師。（記者黃佳琳攝）

前高雄地檢署檢察官范家振，近日因家庭因素，脫去「紫袍」轉任律師。（記者黃佳琳攝）

2024/04/11 11:31

〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾經破獲我國治安史上最大國營代考舞弊集團的前高雄地檢署檢察官范家振，近日因家庭因素，脫去「紫袍」轉任律師。范家振說，自己已在公職服務15年，人生下半場，想藉由累積多年的司法經驗，轉換跑道離開「舒適圈」，體驗不同職場生活。

司法官50期的范家振，2022年榮獲法務部和行政院模範公務人員，去年獲總統蔡英文接見表揚，曾在司法國是會議期間，自費自編自導「你所不知道的檢察官」介紹檢察官工作內容予社會大眾了解影片免費授權翰林、龍騰出版社供老師作為學生法治教育教學所用。

范家振擔任檢察官期間，負責毒品、民生、重大刑案、公訴、黑金等專組，並在廉政署南調組駐署檢察官期間，偵辦7件重大肅貪案件，聲押獲准率百分之百且均被法院判決有罪；最值得一提的是，他曾率領廉政團隊偵辦史上最大國營代考舞弊集團，查獲不法所得5358萬元，起訴及緩起訴人數計52人，一審二審均被法院判決有罪；被逮的槍手因具高學歷及專業經歷，范家振還與家扶中心合作，舉辦「檢廉家扶名師公益回饋暑期夏令營 」，讓槍手貢獻社會，從中找回自我價值。

范家振的辦案經驗豐富，前程似錦，但他卻讓司法界跌破眼鏡，今年農曆過年後向長官提出辭呈，同儕獲悉消息後一片惋惜，但范家振引用《破框能力》，認為「人總樂於去做自己擅長的事，於是就會一直去做。這樣的循環雖能讓我們獲取大量專業經驗，卻也容易誘使我們受限於專業框架，落入能力陷阱」，他希望藉由累積多年的司法經驗，離開公職轉換跑道，除了更能照顧家庭，也能體驗不同職場生活。

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