姜貴昌接高檢署襄閱 高檢書記官長由「最美發言人」接任

陳玉萍接任高檢署書記官長兼發言人一職。（資料照）

2023/08/21 14:52

〔記者錢利忠／台北報導〕高等檢察署襄閱主任檢察官及書記官長人事案出爐，襄閱由曾任檢察官協會理事長的姜貴昌（27期）接任；身兼高檢署發言人一職的書記官長，則由於檢察官人事審議委員會票選委員，創下史上最高票，且有「最美發言人」封號的高檢署檢察官陳玉萍（41期）接任；2人將於8月30日正式上任新職。

姜貴昌畢業於中興大學法律研究所，歷任金門、宜蘭、新竹及士林地檢署檢察長，也曾任檢協會理事長；而檢協會現任理事長則為檢察總長邢泰釗。

請繼續往下閱讀...

陳玉萍畢業於文化大學法律研究所，陞任高檢署檢察官之前，曾是號稱「天下第一檢」台北地檢署的襄閱主任檢察官；她人美、心善，待人誠懇，善於溝通，辦案時則雷霆萬鈞，擇善固執，不畏權勢，在司法界擁有極佳的風評。

陳玉萍時任俗稱「天下第一組」北檢檢肅黑金專組忠組檢察官時，曾起訴過涉入林口A7、桃園八德合宜宅弊案的前桃園縣副縣長葉世文；而在葉世文一案中，遠雄集團創辦人趙藤雄也栽在她的手中。

除了這些矚目重案，陳玉萍於2008年間，還偵辦新北市大香山區濫墾山坡地案，扳倒當時權傾一世的大立委羅福助，羅潛逃海外後，迄今仍通緝中；陳玉萍辦案執著、細膩，霸氣十足，是司法界對她一致的評價。

待人親切的陳玉萍，還曾協助木曜四超玩「一日檢察官」的拍攝任務，而該集的點閱數突破百萬人次觀看，創下司法網路宣導影片，史上最高瀏覽數的紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法